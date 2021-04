Le sopracciglia a tutte le età definiscono il nostro volto e arricchiscono la nostra comunicazione. Dopo i 50 anni, ovviamente, sono molto importanti per conservare la nostra espressione facciale e mantenerla vivace.

Anche dopo i 70 anni dobbiamo preoccuparci delle nostre sopracciglia, anche se sono bianche o sono rade, mantenendole in ordine come la siepe del nostro giardino. Ecco i trucchi incredibili per avere sopracciglia più folte e più scure.

Da un bellissimo fiore, un segreto per la zona occhi

Per infoltire le sopracciglia, ci sono molti sistemi oggi. Possiamo rinforzarle con un decotto di fiori di ibisco che possiamo fare da soli. E rinfoltirle con pennellate quotidiane di olio di ricino, facendo attenzione che qualche goccia non finisca negli occhi.

Per infoltirle temporaneamente, possiamo utilizzare il mascara resistente all’acqua in un colore idoneo rispetto a quello dei capelli: nero ma anche marrone scuro.

Qualcuno dipinge le sopracciglia con un mascara colorato, per esempio bordeaux, viola o blu. Ma solo nelle zone centrali, dove le sopracciglia incontrano il naso. E naturalmente per una serata speciale.

Un ottimo risultato temporaneo di tintura si ottiene con le matite specifiche per infoltimento sopracciglia. Bisogna creare un segno che ricordi le sopracciglia in forma, con un effetto che dura qualche giorno e non si lava via con la pioggia. Per un effetto più deciso, si può usare uno spray per ritocco ricrescita dei capelli, spruzzandolo su un pennellino da mascara.

Quando le sopracciglia crescono “random”

Trucchi incredibili per avere sopracciglia più folte e più scure. Qualcuno soffre del problema contrario. Con la vecchiaia le sopracciglia diventano ispide, cispose. Bisognerà tenerle in ordine periodicamente, regolandole con le forbici o la macchinetta.

Le sopracciglia bianche, a uomini e donne, stanno bene solo quando tutti i capelli sono bianchi. Altrimenti meglio tingerle di un colore che stia bene con quello della pelle e degli occhi.

Trucchi incredibili per avere sopracciglia più folte e più scure

Parliamo ora di colorazione delle sopracciglia e delle ciglia. La tintura specifica per sopracciglia, si vende in kit. Comprende un minuscolo pettine per l’applicazione, che si compie in due fasi.

Prima si passano le ciglia e sopracciglia con un gel trasparente. Poi si ripassa subito con lo spazzolino imbevuto nel reagente, che scurisce all’istante sopracciglia e ciglia. L’effetto dura 10-12 giorni.

Per un effetto più duraturo, le sopracciglia si possono dipingere con la tinta per capelli, dello stesso colore che usiamo per la zona ricrescita. Il tempo di posa è uguale a quello richiesto per colorare i capelli. Dunque, solitamente si chiede al parrucchiere di applicarlo.

Quando ricorrere al trucco semipermanente, fratello minore del tatuaggio

Nei casi estremi, quando le sopracciglia cadono o non crescono più dove vorremmo, c’è l’ipotesi “tatuaggio”. Mai fidarsi dei racconti di chi lo ha fatto: la nostra pelle reagisce sempre in modo unico e diverso.

Dunque, c’è chi si ritrova con un tatuaggio sbiadito alla prima passata. E chi, invece, si ritrova un segno anche troppo marcato, che fatica ad attenuarsi come da attese e dopo qualche mese non è cambiato niente. Quindi niente “seconda passata”, ne basta una sola.