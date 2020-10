Come posso davvero sopravvivere al carovita? Se ti stai chiedendo questo ecco i trucchi ed i segreti. Perché quella legata all’aumento del costo della vita è una tendenza che non si può controllare direttamente. Ma solo adottando strategie, miste ad un po’ di ingegno. Per fare in modo di far quadrare i conti a fine mese. Anche se nel frattempo ci sono stati dei rincari.

Trucchi e segreti se ti stai chiedendo come posso davvero sopravvivere al carovita. Che non riguarda solo l’aumento tendenziale dei prezzi dei generi alimentari. Ma anche tanti altri capitoli di spesa. Per i quali la pianificazione del budget è essenziale. Altrimenti le entrate finanziarie saranno sempre inferiori a cosa? Alle spese fatte ed a quelle programmate.

Sul carovita, tra l’altro, c’è da dire una cosa. Quella per cui in genere l’aumento generalizzato dei prezzi scatta in due periodi dell’anno. In Italia al termine del periodo estivo, ovverosia al ritorno dalle vacanze. E poi nel passaggio dal vecchio al nuovo anno. Ecco allora alcuni consigli.

Se vivi in una casa in affitto fai pressioni sul titolare dell’immobile. Per la stipula di un contratto di locazione a canone concordato.

Se sulla casa stai pagando un mutuo prova a rinegoziarlo per pagare una rata più bassa. Con la surroga cambiando banca.

Se guardi la Tv di rado punta sulla visione con PC, tablet e smartphone. Senza il televisore a casa risparmierai sul canone Rai.

Risparmia sulle bollette di luce e gas con i bonus sociali. Se rientri nei requisiti. E comunque punta a migliorare l’efficienza energetica della tua abitazione. Anche con lavori di ristrutturazione e di efficienza energetica. Con spese recuperabili poi in tutto o in parte grazie alle detrazioni fiscali.

Quando devi acquistare valuta sempre cosa? Se con il canale online ci sia la possibilità di risparmiare. Rispetto allo shopping nei negozi fisici.

Come contrastare il carovita, fai attenzione pure a costi bancari e spese per la salute

Trucchi e segreti se ti stai chiedendo come posso davvero sopravvivere al carovita. Attenzione pure ai costi bancari. Tenendo aperti solo i conti correnti che servono. E privilegiando sempre l’uso del bancomat. In questo modo si spendono solo i soldi che si hanno. Rispetto alle somme disponibili su una carta di credito.

Infine, bisogna non darla vinta al carovita pure per quel che riguarda le spese mediche. Con una scelta radicale. Quella di mangiare sano e di non rinunciare mai all’attività fisica giornaliera. Stare alla larga dagli ospedali e dalle strutture sanitarie private fa bene alla salute. Ed anche al portafoglio.