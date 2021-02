Le mode vanno e vengono e riguardano tanti aspetti della nostra vita. Le sopracciglia non sono esenti. E se in passato andavano di moda sottili e arcuate, la cosiddetta “ala di gabbiano”, oggi invece piacciono folte e ben marcate.

E se in passato, per stare alla moda, le si è depilate di continuo, le sopracciglia si saranno indebolite, e di conseguenza oggi appaiono poche, rade e piuttosto deboli. Insomma, un po’ spelacchiate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo allora qualche trucco per infoltire le sopracciglia per essere più alla moda

Trucchi e consigli per infoltire le sopracciglia

Come prima cosa bisogna armarsi di tanta pazienza e smetterla di depilare le sopracciglia. Dopodiché si possono mettere in pratica tanti rimedi. Vediamo quelli che funzionano meglio.

Scrub

Una volta la settimana, è utilissimo un leggero scrub per favorire il ricambio cellulare e il miglioramento della circolazione sanguigna. Un efficace esfoliante “home-made” lo si prepara con olio e zucchero di canna. Massaggiare sulle sopracciglia effettuando gesti circolari.

Valida alternativa, la spazzola apposita per il viso a setole morbide.

Olio di ricino

La sera, prima di coricarsi, è buona cosa applicare sulle sopracciglia un po’ di olio di ricino. Molto comodo utilizzare lo spazzolino da mascara.

La “maschera” va lasciata agire per circa 30 minuti e poi sciacquata con acqua calda.

Se si vuole scurire la peluria, aggiungere anche dell’olio di cocco.

Aloe vera

Molto efficace anche il gel a base di aloe vera. Da usare in purezza o aggiunto all’olio di ricino. Va applicato la notte e risciacquato via la mattina successiva.

Si tratta di un prodotto molto nutriente, ricco di enzimi che nutrono e idratano i bulbi piliferi.

Tuorlo d’uovo

Applicare sull’arco sopracciliare un composto fatto di tuorlo d’uovo, limone e latte. Strofinare con delicatezza e far agire per circa un quarto d’ora. Quindi risciacquare con dell’acqua tiepida.

Alimentazione

Quello che mangiamo influisce su molti aspetti del nostro corpo. E oltre ai vari trucchi e consigli per infoltire le sopracciglia, molto dipende anche da quel che si porta in tavola.

Nel caso specifico, per far crescere delle belle sopracciglia, nella dieta non devono mancare carni magre, frutta secca, uova, manzo, spinaci, cavolo nero, kiwi ed avocado.

Tutti questi alimenti sono infatti importanti fonti di zinco, biotina e vitamina E, fondamentali per la crescita dei peli.

Trucco

Nell’attesa che tutti questi accorgimenti diano i loro frutti, le sopracciglia si possono comunque arricchire e rimpolpare. Basta truccarle utilizzando le apposite matite. Si consiglia di eseguire tanti piccoli tratteggi da sfumare con le dita o con un pennellino per ottenere un effetto quanto più realistico e poco artefatto.