Trucchi con il make-up per valorizzare gli occhi piccoli. Con il trucco si possono fare veramente miracoli e si possono correggere quei piccoli difetti che magari non ci piacciono. C’è chi ha gli occhi piccoli e li vorrebbe grandi, chi vorrebbe il viso più squadrato e chi magari un naso più fine. Molte persone ricorrono alla chirurgia plastica, ma a volte non è assolutamente necessaria. Questi piccoli difetti, che poi non so difetti, si possono però correggere con il make-up.

Vediamo come fare

Il fondotinta può coprire delle bollicine sul viso, ma se lo abbinate a delle tecniche di contouring, che quindi giocano su luci e ombre, potete snellire il viso e il naso. Il contouring apparentemente può sembrare molto complesso, ma una volta che ci avete preso la mano è molto facile da realizzare. Ma ora soffermiamoci invece sugli occhi. Non tutti hanno gli occhi grandi, ma c’è chi li vorrebbe. Con il trucco è possibile fare anche questo.

Trucchi con il make-up per valorizzare gli occhi piccoli

Per ingrandire gli occhi potete applicare sempre il mascara e usare un po’ di matita nella parte inferiore. Applicate il mascara dal basso, pettinando con lo scovolino pian piano verso l’alto. Evitate di usare le matite troppo scure perché queste tenderanno a rimpicciolire l’occhio. Quindi usate le tonalità chiare. Ma se amate i toni scuri almeno scegliete dei neri non pieni. Se invece siete delle fan del nero, la matita nera andrà applicata solo nel lato inferiore e all’esterno, mai all’interno.

Se siete delle amanti degli ombretti o dello smokey eyes non temete perché potete usarli. Dovete però usare colori luminosi, brillanti e chiari ed evitate quelli scuri. È facile inventarsi dei trucchi per valorizzare gli occhi piccoli con questi strumenti! Per creare il vostro smokey dovete usare due tonalità di colore, una più chiara e una più scura, ma sempre abbastanza luminosi. Stendete poi vicino l’occhio la parte scura e continuate con quella più chiara. E il gioco è fatto. I vostri occhi sembreranno più grandi.