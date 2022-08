Ognuno di noi ha delle parti che, seppur ci caratterizzano, riteniamo difetti. D’altronde è inutile negarlo, non sempre riusciamo ad accettarci completamente come siamo, seppur sarebbe la migliore soluzione. Dunque, piuttosto che angosciarsi e dilaniarsi nelle insicurezze, che ci creano profondo disagio, spesso è preferibile trovare un modo per sbarazzarci della nostra imperfezione.

In tanti ad esempio soffrono perché in possesso di orecchie più o meno a sventola. Tanto è vero che verrà spontaneo prendere in considerazione l’idea di sottoporsi all’apposito intervento di otoplastica. Possiamo però trovare soluzioni meno estreme e più economiche per risolvere il nostro problema.

Coprire le orecchie a sventola

È possibile disporre di alcuni trucchetti per correggere le orecchie a sventola senza chirurgia. Anche se non possiamo eliminarle definitivamente, potremmo infatti fare in modo che non si notino così come se non ci fossero.

Spesso infatti siamo noi stessi a metterle in evidenza con determinate scelte che compiamo. Ad esempio, indossare un cerchietto tende a mostrarle vistosamente. Ugualmente anche la fascia, salvo indossarne una doppia che possa coprire anche le orecchie. Risultano perfette anche bandane e cappelli a tale scopo.

In qualunque modo dovessimo portare i capelli dietro le orecchie, otterremo come risultato quelle di farle spiccare. Infatti, i capelli sono tra quegli elementi che giocano un ruolo chiave nel far comparire o scomparire il nostro difettuccio.

Trucchetti per correggere le orecchie a sventola senza chirurgia

Per camuffare le orecchie a sventola l’ideale sarebbe optare per un taglio medio lungo, preferibilmente mosso e scalato. In questo modo si nasconderanno le orecchie in modo efficace. In realtà però possiamo anche osare un taglio corto, come il buzz cut o il bob. Importante sarà però giocare con ciuffi e lunghezze irregolari che distolgano l’attenzione dalle orecchie e che magari vi ricadano anche sopra.

Naturalmente potremo concederci anche qualche acconciatura, avendo l’accortezza di raccogliere i capelli morbidi per farli scendere sulle orecchie. Ad esempio con una treccia laterale, uno dei tanti modi che serve anche per nascondere la frangetta che sta crescendo. Basterà lasciare la parte opposta alla treccia morbida e poco tirata. Anche una treccia posteriore al capo o raccolta sul capo stesso si presteranno bene. Possiamo anche scegliere una capigliatura che preveda di tirare i capelli dietro a patto, però, di cotonarli leggermente lateralmente. Faremo così spuntare solo i lobi.

Altre furbizie

Per quanto concerne gli orecchini, solitamente si tende a consigliare quelli piccoli. In realtà quelli grandi tendono a distogliere l’attenzione dalla forma delle orecchie. Tanto più se poi la parte superiore delle orecchie dovesse trovarsi coperta.

Indossare una collana appariscente anche aiuta, perché richiamerà lì lo sguardo. Così come anche un make up elaborato o gli occhiali attireranno su di loro l’attenzione distogliendola dalle orecchie.

Inoltre, qualora volassimo far apparire le nostre orecchie e privarle della loro inclinazione, ci potremmo servire di appositi cerotti. Non risolvono per sempre il problema, ma indossandoli faranno aderire le orecchie al capo in quel momento. Utili soprattutto quando magari ci si trova nella condizione di doverle mostrare per forza.

