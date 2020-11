La maledizione dei cavi e degli auricolari ingarbugliati colpisce tutti, prima o poi. Questi fili si annodano e attorcigliano nelle borse, nei cassetti, ovunque li si riponga. A meno che non si sfruttino alcuni trucchetti furbi e intelligenti per tenere in ordine i cavi senza farli ingarbugliare. Una buona organizzazione aiuta a ridurre lo stress.

Organizer geniali ed economici, fatti con materiali di recupero

Uno dei trucchi più astuti si basa su un’idea di riciclo creativo, del tutto ecologica e costo zero. Basterà tenere da parte una scatola e alcuni tubi di cartone, come quelli della carta igienica o da cucina. Fissare i tubi in verticale con un po’ di colla per creare nella scatola degli scomparti adatti a contenere gli alimentatori e i cavi vari. Con delle strisce di cartone si possono ricavare scomparti un po’ più grandi dove adagiare gli alimentatori più ingombranti. Per tenere tutto fermo, riutilizzare i laccetti che chiudono i sacchetti, quelli con un’anima di fil di ferro. Oppure degli elastici di gomma o per capelli. Tenendo l’organizer di cavi in casa o in ufficio, non si perderà più tempo a cercare i cavi e a sbrogliarli.

Come riporre i cavi senza danneggiarli

Oltre all’organizzazione dei cavetti, servono precauzioni per non comprometterne il funzionamento. Avvolgere i cavi in una matassa abbastanza allungata, senza stringere, comprimere o piegare ad uncino le estremità. Potrebbero danneggiarsi. Per tenere le matasse chiuse o compatte senza l’uso di lacci o elastici, si può imparare a fare il giusto nodo. Avvolgere il cavo o le cuffiette in una spoletta, per esempio attorno alle dita. Come sempre, non stringere troppo. Quando si avvicina la fine, cominciare ad avvolgere di traverso rispetto a prima, come a formare un fiocco. Tenere aperto uno dei due “anelli” e inserirvi l’ultima estremità. Tirare leggermente. Finito. Basterà disincastrare l’estremità dal suo anello e la matassa si svolgerà completamente.

Etichette di riconoscimento

Oltre ai trucchetti furbi e intelligenti per tenere in ordine i cavi senza farli ingarbugliare, può servire un metodo di riconoscimento istantaneo.

Quando si lavora con molti dispositivi, e magari si deve scollegare uno solo di essi, a volte nascono i dubbi su quale staccare. Sotto la scrivania c’è un dedalo di fili simili tra loro, e toccare quello sbagliato potrebbe essere una seccatura.

Il problema si risolve con un semplice pezzetto di scotch di carta su cui scrivere il nome dell’oggetto o il tipo di cavo. Tagliare qualche centimetro di nastro di carta, scrivere sulla metà destra della striscia, apporre sul cavo e ripiegarlo facendolo aderire su se stesso.