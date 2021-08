Come sentiamo sempre più spesso sulla nostra pelle ma anche dalle cronache e dai telegiornali, in questi giorni il caldo in Italia sta mettendo a dura prova tutti. Si sa che in estate, purtroppo, le temperature sono molto elevate.

Perciò sudiamo continuamente creando non pochi problemi al nostro corpo. Scopriamo, dunque, trucchetti efficaci e veloci per evitare un bagno di sudore per testa e capelli. A tutti dà effettivamente fastidio avere la pelle e i capelli unti dal sudore quando le temperature alte ci mettono a dura prova.

Gli errori da non fare

Quando il sudore aumenta a dismisura il primo pensiero è di lavare con lo shampoo testa e capelli per dare refrigerio al corpo. Infatti il sudore deposita sali minerali sulla cute e certamente la permanenza non è benefica. Un errore molto grave è esagerare con i lavaggi perché potrebbero deteriorare il cuoio capelluto e la patina protettiva anzitempo.

Purtroppo nonostante il caldo, fare troppi shampoo contribuirebbe ad accelerare la produzione di sebo e, paradossalmente, i capelli si sporcherebbero prima. Dunque ci vuole un giusto compromesso: fare lo shampoo in estate massimo 3 volte a settimana. Se proprio non si riesce a sopportare i capelli unti dal sudore meglio bagnare la testa soltanto con acqua, senza usare alcun detergente.

Far evaporare il sudore con il phon

C’è anche uno stratagemma che non tutti conoscono ma che vale la pena di svelare. Ebbene un trucchetto per rinfrescare i capelli puliti ma sudati è asciugare con il phon la testa. Però attenzione: l’elettrodomestico deve essere posizionato con aria tiepida perché così il sudore evapora.

Basta un asciugamano di notte

Per combattere il sudore di notte alla testa e ai capelli basta usare un asciugamano di cotone tra la testa e la federa. Ebbene, questa soluzione consentirà di alzarsi con capelli meno arruffati perché l’asciugamano assorbirà il sudore in eccesso.

Il dramma dei capelli lunghi

Purtroppo chi ha una chioma folta e fluente è consapevole di andare incontro a facile sudorazione della testa e dei capelli. Quest’ultimi tendono a sporcarsi facilmente poiché vengono a contatto con il collo sudato. Dunque in estate meglio fare uno chignon oppure legare i capelli in una coda di cavallo molto alta in modo da evitare il disagio.

Questi sono i consigli dei nostri Esperti di benessere ma meglio precisare che questi sono, appunto, trucchetti e non eliminano definitivamente il problema.