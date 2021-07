Poter ritornare a frequentare ristoranti, bar, locali per grandi e piccoli è una gioia. Tutto questo coincide con l’estate, i mesi della positività e del buon umore. Possiamo finalmente organizzare pranzi e cene fuori con amici o con la famiglia, per passare qualche ora gradevole in armonia. Una pizza con gli amici, un gelato fuori al mare, la merendina per i bambini, le circostanze aumentano il rischio di macchiare i nostri vestiti preferiti.

Gelati e succo di frutta sono nemici dei tessuti, possono causare danni irreparabili. La prima regola è agire in fretta, anche se siamo fuori casa. Per evitare che l’alone diventi secco, è meglio utilizzare acqua fredda o ghiaccio, senza strofinare. Quando decidiamo di ricorrere ai rimedi naturali, utilizzati dalle nostre nonne, controllare sempre l’etichetta relativa alle istruzioni per il lavaggio. Poi si deve individuare il cibo responsabile per intervenire nel modo adatto.

Ecco alcuni trucchetti casalinghi per togliere facilmente macchie di gelato e succo di frutta dai vestiti.

Addio macchie di gelato

Ormai non si contano più le volte in cui mangiare un gelato è stata un’impresa. Quando ne assaggiamo uno, puntualmente ci macchiamo ogni volta, o quasi. Se si tratta di gelato alla frutta, possiamo eliminare le macchie con l’acqua frizzante. Grazie alla presenza dell’ossigeno, sarà facile fare sparire le tracce, soprattutto se interveniamo subito.

Mentre con le macchie secche agire con il sapone di Marsiglia, sfregarlo sulla parte interessata e poi risciacquare. Ripetere il lavaggio finché non avremo eliminato gli aloni. In alternativa andrà bene anche il bicarbonato, insieme a qualche goccia di detergente piatti bio. Se la macchia è ostile e vecchia aggiungere al composto, dopo qualche minuto, un po’ di aceto bianco.

Succhi di frutta

Per rimediare naturalmente alle macchie di succo di frutta possiamo utilizzare la tecnica dell’acqua frizzante. Quando dobbiamo agire in modo drastico, è meglio fare lavaggi con aceto. Se siamo fuori e ci siamo accorti sono in quel momento della macchia, utilizziamo il limone e poi laviamo con acqua fredda, limone e sapone neutro.

Con i trucchetti casalinghi per togliere facilmente macchie di gelato e succo di frutta dai vestiti, non avremo bisogno di acquistare prodotti chimici.

