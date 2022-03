Fra i detti delle nonne ce n’è uno sempre molto attuale: “trucco e pittura fan bella figura”. Significa che, con il giusto make up, ciascuna donna può valorizzare labbra, occhi e incarnato. Farsi belle, però, ha un prezzo. I cosmetici, infatti, possono essere molto costosi. Ma i modi per contenere la spesa non mancano.

Prima di tutto, bisogna verificare che fra gli ingredienti del cosmetico che si intende acquistare non ci siano allergeni o altre sostanze che potrebbero causare reazioni indesiderate. Questa raccomandazione vale anche per i cosmetici naturali e per quelli biologici. Questi ultimi sono da preferire se si desidera truccarsi per ringiovanire anche a 50 o 60 anni.

Un’altra cosa da considerare è il “PeriodAfter Opening”: indica per quanto tempo il prodotto si conserverà puro ed efficace dopo che è stato aperto. Se si pensa di non riuscire a terminarlo in tempo, meglio indirizzarsi sui cofanetti che contengono più prodotti ma in quantità minori. Tra questi, per esempio un correttore, un mascara e un lipgloss in formato mini taglia. Spesso nelle grandi distribuzioni se ne trovano a partire da 20 euro. Bisogna avere solo la pazienza e il tempo per riuscire a trovarli.

Truccarsi per ringiovanire anche a 50 e 60 anni costa fatica ma con questi trucchi risparmiare sui prezzi è possibile

Un altro modo per risparmiare è scegliere i prodotti basici multiuso, ossia cosmetici che possono essere utilizzati in più modi. Per esempio:

cipria trasparente in polvere libera utile anche per addensare rossetti o alleggerire gli ombretti troppo carichi;

matita color burro per la rima ciliare interna dell’occhio, utilizzabile anche sulle palpebre e per il contorno labbra;

pigmenti in polvere colorata da miscelare a lucidalabbra, smalti, mascara per ottenere il colore che si preferisce. Per un set che include circa 30 colori la spesa e intorno ai 20 euro;

blush, per un trucco acqua e sapone, da passare sulle guance, sugli occhi e sulle labbra.

In periodo di saldi, le grandi profumerie in franchising propongono cosmetici di fascia superiore a prezzi scontati fino al 30%.

Chi desidera proprio un rossetto d’alta gamma che però non ci si può permettere neanche in offerta, può provare i dupe che sono più economici. I dupe sono “imitazioni” legali e garantite di cosmetici di lusso, prodotte da marchi lowcost, che risparmiano soprattutto sulle confezioni. Trovarli è facile, basta cercare su Google il nome del prodotto seguito dalla parola “dove”.