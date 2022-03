Quando ci guardiamo allo specchio, probabilmente ognuno di noi nota qualcosa di sé che vorrebbe cambiare. In realtà, spesso sarebbe sufficiente provare a valorizzare e mettere in risalto in nostri punti di forza, ma non è sempre così semplice. Da quando è scoppiata la pandemia, abbiamo scoperto l’importanza di puntare tutto sugli occhi, perché le mascherine celano molto del nostro viso. Molte donne possiedono occhi piccoli ed infossati e questa caratteristica purtroppo tende a spegnere lo sguardo e farci sembrare più vecchie. Soprattutto superati i 40 anni, le donne cercano in diversi modi di dimostrare qualche anno in meno e in questo il make up può aiutare molto. Ecco perché oggi cercheremo di dare dei consigli utili per accendere in poche mosse lo sguardo di chi ha gli occhi infossati. Per farlo non dovremo trascurare nulla, dalle sopracciglia alle ciglia fino agli angoli degli occhi.

Truccare e valorizzare gli occhi piccoli e infossati dopo i 40 e 50 anni è davvero semplice e bastano 5 minuti

La regola di base da tenere presente per coloro che hanno gli occhi piccoli ed infossati è cercare di aprire lo sguardo. Partiamo dalle sopracciglia, che incorniciano il nostro sguardo. Per ottenere un buon risultato, cerchiamo di curare molto le nostre sopracciglia in modo da renderle ben definite usando un pettine e una matita. Chi possiede questa caratteristica dovrebbe portare sopracciglia alte e sottili. Inoltre, la coda finale delle sopracciglia dovrebbe essere rivolta verso l’alto, perché, in caso contrario, il risultato sarebbe uno sguardo ancora più chiuso.

Angolo interno ed esterno dell’occhio

Per accendere lo sguardo dobbiamo dare luminosità all’occhio. Pertanto, per l’angolo interno dell’occhio scegliamo matite ed ombretti dai toni chiari. Invece per quanto riguarda l’angolo esterno, definiamolo usando colori scuri in modo da rendere evidente lo stacco di colori. Contrariamente a quanto si pensi, lo smokey eyes è perfetto per chi ha occhi piccoli e infossati. L’unica accortezza è quella di realizzarlo illuminando in modo evidente l’angolo interno.

Rima interna e palpebra

Se dobbiamo rendere l’occhio più grande è importante utilizzare una matita chiara sulla rima interna dell’occhio. Sono perfetti il bianco e l’oro, ma assolutamente da evitare il nero.

Prediligiamo ombretti opachi lungo la piega dell’occhio per definirlo meglio, mentre ombretti più satinati per la palpebra nella parte più vicina al naso. Infine, possiamo usare matite scure ed eyeliner sulla palpebra superiore purché le linee siano definite, sottili e rivolte verso l’alto.

Ciglia

Per truccare e valorizzare gli occhi piccoli e infossati puntiamo molto sulle ciglia, cercando di renderle lunghe e folte. Usiamo un piegaciglia per dare loro una curva verso l’alto ed un mascara volumizzante. Le ciglia rivolte verso il basso contribuiranno a chiudere lo sguardo: per questo motivo usare un buon piegaciglia è davvero fondamentale.

