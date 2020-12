Per la pelle del viso che olio si usa? Per detergerla, per idratarla o per lenirla. Da oggi esiste un solo olio che è possibile usare per tutte queste diverse situazioni. Questo è un olio veramente fantastico che usato sulla pelle donerà grandissimo sollievo. Quest’olio non è molto famoso, ad esempio non è come quello di mandorle o di ricino, ma è molto usato in ambito fitoterapico.

Trovato un olio fantastico che serve praticamente per tutto a cui non si può fare a meno

Questo si chiama olio di iperico, questo viene ottenuto dai fiori gialli della pianta. Questo olio ha veramente delle proprietà straordinarie. Infatti viene usato per trattare diversi disturbi delle cute. Ha delle proprietà eudermiche, dermorestitutive, emollienti, lenitive, antinfiammatorie, antisettiche e cicatrizzanti.

Questo tipo di olio viene spesso è utile quando si ha la pelle secca, oppure infiammata, quando ci si brucia per colpa del sole, oppure anche per delle piccole ustioni. Inoltre velocizza la guarigione di ferite e piaghe. Quindi l’olio di iperico è possibile usarlo non solo per la cura delle pelle del viso, ma anche per quella del corpo.

Cosa molto importate: va messo sempre e solo la sera, mai di giorno. Perché l’esposizione al sole potrebbe provocare delle reazioni di fotosensibilizzazione. Solitamente si consiglia sempre di applicarlo accompagnato con un altro olio. Infatti anche quando si compra online oppure in farmacia ed erboristeria è facile trovare l’olio di iperico non del tutto puro. Alcuni prodotti si ottengono dalla macerazione ad esempio nell’olio di oliva, oppure nell’olio di girasole. E a seconda della macerazione ovviamente l’olio di iperico assume una migliore funzione. Ad esempio quello lasciato macerare nell’olio di girasole è fantastico per i massaggi.

Trovato un olio fantastico che serve praticamente per tutto a cui non si può fare a meno, assolutamente da provare e da non farsi scappare. E comunque è sempre meglio averlo in bagno perché potrebbe sempre tornare utile.

