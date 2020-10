Hai problemi a dormire? Soffri d’insonnia? Passi la notte a guardare il soffitto con gli occhi sgranati e ti addormenti solo verso le 4 di mattina? Be’ ti informiamo che è stato trovato il metodo per addormentarsi in 60 secondi. Curioso? Vediamo insieme come si fa.

La tecnica del dottore Andrew Weil

La tecnica trae spunto dallo yoga e un po’ dal vecchio “conta le pecore” che ci dicevano sempre le nostre nonne. Spesso però arrivi alla millesima pecora e sei ancora sveglio, e da lì capisci che il metodo non funziona. E se ti addormenti è perché sei stremato da tutte queste pecore che non vuoi fare altro che dormire. La tecnica del dottore e scrittore Andrew Weil si chiama 4-7-8. Ma come funziona?

Quello che bisogna fare è sdraiarsi sul proprio letto e respirare profondamente. Poi chiudi bene gli occhi al buio ed inspira per circa 4 secondi. Trattieni il respiro per 7 secondi e poi espira dalla bocca per 8. Da qui il nome 4-7-8. Ripeti poi il procedimento per 4 volte di fila. Seguendo questo metodo riuscirai ad addormentarti in circa 1 minuto. Secondo il medico trattenendo il respiro i nostri polmoni si riempiono d’aria che si diffonde nel corpo e quindi lo rilassano.

Potete anche allenarvi prima per arrivare preparati alla respirazione. Infatti potete mettervi seduti con le gambe incrociate e con la schiena dritta, chiudete gli occhi e iniziate a respirare. Noterete subito come il respiro andrà da sé. Ogni volta che fate un’espirazione contatela, quindi 1 poi 2 fino ad arrivare 5. Non andate mai altre al 5, ogni volta che lo raggiungete ricominciate da 1. In questo modo la vostra mente si rilasserà e sarete pronti per andare a dormire.

Approfondimento

