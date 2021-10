Trovato il cane che perde meno peli di tutti, è questo incrocio di due razze amatissime

Se siamo alla ricerca di un amico a quattro zampe che entrerà a far parte della nostra famiglia, ci sono molti aspetti da considerare. Vogliamo un cane di una razza particolare o un adorabile meticcio? Di taglia grande o piccola? Adotteremo un cucciolo o un adulto? Ma soprattutto, molti si preoccupano di una questione pratica ma importantissima: quanti peli perderà il cane?

Generalmente con i cani di razza è più facile prevedere la risposta. Alcune razze ne perdono tantissimi (come sa chi ha un husky o un samoiedo), altre quasi nessuno.

Ma la razza eletta a quella che perde meno peli di tutti è in realtà un incrocio di altre razze. Vediamo quali.

Le razze da lavoro perdono più pelo, quelle da compagnia meno

Tutti i cani perdono almeno qualche pelo occasionalmente. Ma la quantità di peli che troviamo in giro per casa dipende in gran parte dalle caratteristiche del mantello del nostro amico. Le razze con tanto sottopelo sono quelle che sporcano di più. Anche le razze da lavoro, abituate da secoli a stare all’esterno, tendono a perdere più peli.

Le razze da compagnia tendono ad essere quelle che perdono meno peli. Ma c’è un incrocio che è particolarmente pulito. Ecco quale.

Di quali razze stiamo parlando? Il cane che perde meno peli è il Poochon, cioè un incrocio tra un barboncino (poodle in inglese) e il bichon frise, cagnolino adorabile dal pelo bianco e riccioluto. Il bichon frise è particolarmente amato anche perché è un cane ipoallergenico, che perde pochissimo pelo. Anche il barboncino è conosciuto per il suo mantello riccio, che nonostante richieda molte cure, tende a non perdere peli.

Dall’incrocio di questi due cani nasce il Poochon, che eredita dai genitori uno splendido mantello riccio che perde poco pelo. Trovato il cane che perde meno peli di tutti, è questo incrocio tra due razze amatissime.

Il Poochon è un cane allegro e intelligente

Il Poochon, come i suoi genitori, è un perfetto cane da compagnia. Vispo e sempre attento, è un cane giocherellone, amichevole e praticamente mai aggressivo. È molto intelligente, e richiede attività stimolanti ogni giorno. Attenzione però ai problemi di salute che, come tutti i cani di razza, possono purtroppo colpire il nostro cagnolino.

Il Poochon va molto d’accordo con gli altri cani. Se abbiamo già un amico peloso in casa e vogliamo adottarne un altro, ecco le tre razze migliori da adottare se abbiamo già un altro cane in casa.