Torneremo anche in spiaggia, finalmente. E, lo diciamo come affermazione, non come domanda. Nella convinzione che qualcosa dovrà per forza cambiare, ma stavolta in meglio. Trovato finalmente il sistema per avere talloni belli e morbidi tutta l’estate, senza vergognarci di calzare scarpe aperte. Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti come intervenire come piace a noi, in maniera assolutamente naturale.

Le cause dei talloni screpolati sono davvero tante

Quando ci ritroviamo coi talloni screpolati, le cause possono essere davvero tante. Per citarne solo alcune:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

disidratazione;

docciaschiuma non adatto alla nostra pelle;

dieta non equilibrata per la presenza di troppi grassi;

sovrappeso e obesità;

carenza di sali minerali e vitamine.

Ma, attenzione che anche l’insorgere del diabete, potrebbe portare i talloni a tagliarsi e screpolarsi.

Tante creme a disposizione ma ecco il rimedio perfetto

Per contrastare i talloni secchi e screpolati in commercio ci sono un’infinità di creme e prodotti. Trovato finalmente il sistema per avere talloni belli e morbidi per tutta l’estate, seguendo una ricetta dalle origini remote. Ci serviranno:

un barattolo di miele;

2/3 cucchiai di bicarbonato;

2 cucchiai di sale grosso;

un cucchiaio di semplice olio di oliva;

una bacinella di acqua calda.

Prendiamo la bacinella, riempiamola di acqua calda, aggiungendo i nostri ingredienti, tranne il miele. Lasciamo in ammollo i piedi per una ventina di minuti. Asciughiamo, ma lasciando appena inumiditi i talloni, sui quali spalmeremo il miele. Lasciamolo agire per un quarto d’ora e ci ritroveremo con dei talloni da passerella.

Attenzione se invece compare del sangue

Fin qui abbiamo visto un sistema naturale per rendere morbidi i talloni. Ben altra cosa, però, se la zona è affetta da sanguinamento. In questo caso, e, come sempre, è bene rivolgersi a uno specialista, o, al farmacista di fiducia. Ci consiglieranno dei trattamenti specifici, ed eventualmente delle analisi per capire se dietro ai talloni sanguinanti ci sia qualcosa di più grave.

Approfondimento

Non sottovalutiamo assolutamente questa causa stagionale che porta alla nascita dell’herpes