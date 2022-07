Sono i nemici giurati di ogni estate. Le zanzare rappresentano, per tanti, una grande seccatura. Anche perché con loro ingaggiamo una sorta di partita a scacchi. Noi mettiamo le zanzariere e loro, non si sa come facciano, trovano sempre il modo di passare, eludendo le nostre difese. E, puntuali, dopo un nostro sopralluogo su muri e soffitti, convinti che ci sia campo libero, appena spegniamo la luce partono alla carica. Ronzandoci nelle orecchie e disturbando il nostro sonno.

Vari modi per stanarle dai rifugi segreti e scacciarle da casa

E la domanda sorge spontanea. Dove diavolo si erano nascoste? Al punto che uno, disperato, cerca tutti i modi per stanarle dal loro rifugio segreto. Ma trovare una zanzara nascosta in camera da letto è più facile di quello che potremmo pensare. Anche perché questi animali hanno la capacità di selezionare le loro vittime. Per dire, c’è chi ci dorme accanto che non viene minimamente punto, mentre noi diventiamo il loro happy hour serale. Non è un caso e il motivo del perché colpiscano uno, lasciando stare l’altro è sorprendente.

Un primo trucco è quello di fingere di dormire. In pratica dovremo spegnere la luce e attendere che la zanzara parta all’attacco, convinta di trovarci addormentati. Non appena la sentiremo ronzare, dovremo accendere improvvisamente la luce della lampada o una piccola torcia e finalmente saremo noi contro di lei. Le zanzare, infatti, sono attratte dalla luce e non appena accenderemo la lampada piccola o la torcia, le si indirizzerà verso quel fascio. Lasciare, invece, la luce già accesa non servirebbe a niente perché potrebbe diventare più difficile localizzarla.

Trovare una zanzara nascosta in camera da letto e allontanarla è facile

C’è anche chi si è inventato una geniale trappola. Ovvero sciogliendo dello zucchero in acqua calda. A questo punto, tagliamo una bottiglia di plastica, come quella dell’acqua, a metà. Qui va versato il liquido raffreddato con 2 g di lievito. In questo modo si produrrà dell’anidride carbonica. Dovremo mettere a testa in giù la parte superiore della bottiglia e inserirla nella parte inferiore rimasta. Il composto attirerà le zanzare e resteranno intrappolate.

Altro metodo, molto semplice, per attrarle è quello preso da YouTube. Ovvero, mettere in una bacinella scura dell’olio e dell’acqua. Le zanzare ci finiranno dentro e, grazie all’olio, resteranno intrappolate. Costa pochissimo e, vedendo i risultati, è super efficace.

