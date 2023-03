Trovare subito i bagagli appena scendi dall’aereo è possibile se metti in pratica questi trucchetti

Quando scendi dall’aereo e aspetti i tuoi bagagli vorresti fare tutto molto velocemente. Puoi farlo e avere le tue valigie per primo se applichi alcuni trucchetti prima di salire a bordo. Ecco quali sono e come agire per risparmiare tempo all’aeroporto.

Al giorno d’oggi c’è la possibilità di viaggiare praticamente ovunque. I mezzi di trasporto sono tanti: c’è chi si sposta con la propria auto, chi preferisce usare gli autobus, chi deve necessariamente prendere una nave se deve attraversare il mare oppure un aereo se la distanza da percorrere è grande.

Un viaggio, seppure bello, avvincente ed emozionante, porta con sé dei contro. Uno di questi è il tempo d’attesa all’aeroporto se si decide o si deve necessariamente prendere l’aereo. Ma forse non sai che trovare subito i bagagli appena scendi dall’aereo è possibile. Basta solamente fare attenzione a cosa si fa prima di salire a bordo.

Anche tu vuoi risparmiare tempo, essere sicuro di non smarrire la valigia e fare tutto più velocemente? Allora continua a leggere questo articolo per sapere un paio di astuzie da mettere in pratica dalla prossima volta che avrai un viaggio da fare che prevede un volo da prendere.

Trovare subito i bagagli: ecco cosa devi fare quando arrivi in aeroporto

L’aeroporto è un posto affollato, fatto di un percorso preciso per riuscire a registrarsi, salire a bordo, fare il volo in sicurezza e poi atterrare, riprendere i propri bagagli ed essere liberi di giungere alla vera destinazione. Molte persone odiano letteralmente i tempi di attesa che si devono affrontare.

A volte può capitare di aspettare i bagagli per lungo tempo. Non si tratta solo di attesa, ma anche di una grande ansia e timore che le valigie non siano state imbarcate, siano andate perse o siano rimaste danneggiate.

Una prima astuzia da seguire è quella di registrarsi verso la fine, non il più presto possibile. Infatti, se ti registri molto presto le tue valigie saranno le prime ad essere caricate e, di conseguenza, le ultime ad essere scaricate.

La seconda è chiedere al check-in l’etichetta “fragile” da applicare sulla valigia o sulle valigie. In questo modo, gli addetti caricheranno queste ultime verso la fine e, dunque, saranno le prime a scendere all’arrivo. Inoltre, aspetto altrettanto importante, saranno maneggiate con molta più attenzione rispetto alle altre.

Questi sono trucchetti che si sono diffusi velocemente sui social e nel web. Molte persone provano a metterle in pratica quando possono. Perché non ci provi anche tu? Meglio risparmiare più tempo possibile, non credi? Ne rimarrà di più per la vacanza o per il motivo del viaggio.

Dove si trovano?

Quando una persona fa il check-in in aeroporto sa che deve lasciare le proprie valigie. Queste, infatti, vengono gestite attraverso un meccanismo più o meno complesso, automatico o manuale. Dipende molto dalla grandezza dell’aeroporto.

In ogni caso, tutte le valigie vengono trasportate su un nastro trasportatore oppure messe all’interno di una cassa e portate in un’altra zona. Qui vengono inserite tutte in un grande carrello dove un braccio meccanico le prende una ad una per caricarle in appositi scompartimenti che verranno poi caricati sull’aereo.