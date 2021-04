Durante la pandemia da Covid-19 molti hanno perso la propria occupazione, magari anche dopo tanti anni di servizio, e tanti si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta. Fortunatamente però, nonostante questa emergenza sanitaria continui a incidere sul mercato del lavoro, sono diversi i settori in cui si ricerca personale. Trovare un impiego, quindi, non è impossibile, anche in questi tempi incerti. Una volta analizzate la propria situazione attuale e le proprie potenzialità, il primo passo è individuare un canale di ricerca di lavoro efficace. Allora, come trovare lavoro in tempo di Covid con una app intuitiva e facile da utilizzare.

Un’applicazione facile da utilizzare e intuitiva

C’è una importante novità nel mondo della ricerca del lavoro lanciata recentemente da AFOL Metropolitana. AFOL Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro, è un’azienda consortile partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 70 Comuni. L’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione. Propone un’offerta di servizi, dalla formazione professionale, all’orientamento e alla ricerca del lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio. Recentemente, proprio AFOL Metropolitana ha lanciato una nuova applicazione: myAFOLMET.

Trovare lavoro in tempo di Covid con una app intuitiva e facile da utilizzare

L’applicazione myAFOLMET, semplice e intuitiva, oltre che gratuita, è la prima del suo genere in Lombardia ed è fruibile da qualunque smartphone, tablet e pc. Grazie a questa app è possibile consultare le offerte di lavoro o di tirocinio e candidarsi a quelle più in linea con il proprio CV. Inoltre, grazie a questa applicazione, non è più necessario recarsi obbligatoriamente al Centro per l’Impiego di competenza per richiedere certificati e servizi. Si può richiedere la documentazione di cui si ha bisogno stando seduti comodamente a casa ed evitando così lunghe file. È possibile presentare in modo più agevole la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o sottoscrivere il percorso di ricerca del lavoro più adatto al proprio profilo professionale. Ecco un’app che funziona!

Ultimo consiglio su come trovare lavoro in tempo di Covid

Dalle grandi potenzialità anche il canale Telegram di AFOL Metropolitana. Entrare nel canale è molto facile, basta scaricare l’applicazione Telegram da App Store o Play Store, creare un account, cercare il canale @afolmet e cliccare su “unisciti”.

Ecco, quindi, il modo per trovare lavoro in tempo di Covid con una app intuitiva e facile da utilizzare.