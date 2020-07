Troppo rumore in casa, come ridurlo?

L’inquinamento acustico in una casa può condizionare il nostro umore, la nostra psiche e il nostro benessere. Il rumore di una casa può avere origine dall’esterno, dagli appartamenti di confine, dall’abitazione stessa. Cambiando la destinazione delle stanze, si può fare qualche miglioramento. Lo stesso vale se si può ristrutturare un minimo. Se si sta comprando casa e si cerca un appartamento tranquillo, chiedere di visitarlo più volte. Di giorno e di sera, facendo attenzione ai rumori che si avvertono.

Silenziare la camera da letto

Col passare degli anni, si ha maggior bisogno di una casa confortevole, magari anche di un altro clima. Ma spesso di più silenzio. Dunque, bisognerebbe non disporre la camera da letto verso un muro esterno, che magari si affaccia su una strada trafficata. Bisogna insomma ridurre il rumore in arrivo da fuori. Approfittare della stagione estiva per scambiare la destinazione delle stanze della casa che si abita, se si può. Se non si può, si può ricorrere efficacemente ai doppi vetri, applicabili ora sui serramenti esistenti e a costo zero con il superbonus ristrutturazioni. Prevedendo magari un piccolo impianto di condizionamento per sopportare l’afa dell’estate (anche questo si può installare ora con importanti agevolazioni).

Se il rumore viene dall’interno, non è opportuno mantenere una camera da letto in locali adiacenti o sottostanti gli ambienti di soggiorno, le cucine o i bagni degli appartamenti confinanti. Meglio una stanza più piccola e più silenziosa, se si riesce. Se invece non si può scambiare la destinazione dei locali, si può isolare la parete interessata. Con un controsoffitto fonoisolante, con una intercapedine fonoisolante, se la camera da letto è piccola. Se invece la camera è grande, si può rinunciare all’armadio guardaroba e creare una cabina armadio con porta rinunciando a una fettina di stanza. Si stiperanno meglio i vestiti e si potrà isolare benissimo la zona notte.

Se sono imminenti un trasloco o una ristrutturazione, si può considerare una nuova disposizione delle stanze o una nuova divisione muraria. Bisogna evitare di addossare i letti alle pareti di confine con i bagni e le cucine, in cui passano gli impianti idraulici. Oggi sono comunque disponibili componenti idraulici di tipo silenziato.

Soggiorno rumoroso, come cambiarlo

Troppo rumore in casa, come ridurlo. Specialmente in soggiorno, se è un locale rettangolare lungo più di cinque metri. Si può verificare l’effetto fastidioso dello sdoppiamento del suono. I soffitti a volta possono amplificare i rumori, concentrandoli verso il basso. I pavimenti sopraelevati, con riscaldamento possono entrare in risonanza facendo da cassa armonica. E questo fenomeno può essere accentuato da superfici riflettenti come marmo, pietra, ceramica, gesso. Per ridurre il rumore si può mettere il parquet, oppure la moquette. Costa ancora meno comprare dei tappeti, anche usati, molto grandi e riempire di più l’ambiente con scaffali a libreria.