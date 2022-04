Incredibilmente goloso e dalla preparazione semplicissima, il polpettone di carne macinata è sempre una garanzia in cucina. Un’ottima soluzione per portare in tavola un secondo piatto sostanzioso e ricco di gusto che accontenta grandi e piccini in un solo colpo.

La carne macinata è un vero asso nella manica per le preparazioni veloci, soprattutto quando si ha poco tempo da dedicare ai fornelli. Con questo ingrediente possiamo fare delle polpette sfiziose e buone da leccarsi i baffi. Ecco, ad esempio, la ricetta speciale della nonna per delle polpette morbidissime, anche senza uova e senza mollica.

In un articolo precedente, poi, avevamo anche visto come rendere la carne macinata in pentola o in padella più morbida e tenera, grazie a questo trucchetto utile per qualsiasi ricetta.

Questa sera, invece prepareremo un polpettone furbo che farà impazzire anche i bambini che, normalmente, non amano molto le verdure.

D’altronde, è troppo buono questo polpettone di carne dal ripieno goloso, da cuocere al forno o in padella e pronto in 20 minuti

Il polpettone che prepareremo di seguito costituisce un modo alternativo e goloso per consumare broccoli e cavolfiori e far felici i più piccoli allo stesso tempo. Inoltre, sarà pronto in soli 20 minuti. Dunque, vediamo subito l’occorrente.

Ingredienti

500 g di carne macinata mista;

2 uova intere;

80 g di parmigiano grattugiato;

4 fette di pancarrè;

50 ml di latte;

200 g di cime di cavolfiore;

200 g di cime di broccoli;

olio extravergine d’oliva q.b.

sale, pepe e prezzemolo q.b.

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà sbollentare in acqua leggermente salata, i broccoli e il cavolfiore in due pentole diverse. Basteranno pochi minuti di cottura. Una volta ammorbiditi, scolare i due ingredienti e lasciarli da parte. In una ciotola, sbattere le uova e aggiungere un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Poi, aggiungere la carne macinata, il formaggio ed infine il prezzemolo tritato. Mescolare con cura per far amalgamare gli ingredienti.

Bagnare le fette di pancarrè nel latte. Poi, strizzarle e aggiungerle all’impasto di carne. Mescolare e stendere l’impasto su un foglio di carta forno. Al centro, disporre le cimette di cavolfiore e quelle di broccoli. Poi, chiudere l’impasto e creare la classica forma del polpettone.

Posizionarlo in una pirofila e versarci sopra un filo d’olio. Infine, far cuocere in forno per 15-20 minuti, con una temperatura di 180 gradi.

Troppo buono questo polpettone e si può cuocere in padella. Basta posizionarlo in una padella piuttosto ampia e antiaderente e far cuocere a fiamma bassa con un filo d’olio.

