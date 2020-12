Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tronchetto di Natale salato è una ricetta semplice e veloce da realizzare.

Può essere farcito a piacere, con gli ingredienti che si amano di più. Può essere servito come antipasto o secondo piatto e non ha bisogno di cottura.

Ecco il tronchetto di Natale salato facilissimo veloce da preparare e bello da presentare

Ingredienti

a) 3 fette di pane per tramezzini;

b) 100 g. maionese;

c) 200 g. di insalata di mare;

d) 50 g. di ricotta;

e) 100 g. di tonno sott’olio;

f) pepe;

g) 1 limone.

h) maionese

Per l’insalata di mare

a) polpo;

b) calamari;

c) cozze;

d) vongole;

e) carota;

f) prezzemolo;

g) sedano;

h) olio evo;

i) sale q.b.

Procedimento dell’insalata di mare

Pulire le cozze con acqua corrente e con un coltellino raschiare il guscio e la barbetta.

Mettere le vongole in acqua e sale grosso per farle spurgare. Lasciarle in ammollo per un oretta.

Pulire i calamari e tagliare a rondelle.

Il polpo va pulito e cotto a parte e in questo modo anche i calamari.

Le cozze e le vongole vanno cotte insieme in una padella con il coperchio e con un filo di olio.

Quando si saranno aperte, sgusciarle e metterle da parte.

Mettere in una ciotola cozze e vongole sgusciate, calamari e polpo tagliati a pezzetti. Mettere un pochino di sedano tagliato a rondelle, qualche pezzetto di carota il sale l’olio evo e un po’di prezzemolo tritato. Mescolare bene il tutto.

Procedimento del tronchetto salato

Stendere un foglio di pellicola trasparente sul piano da lavoro e poggiare tre fette di pane da tramezzini appena sovrapposte per il lato lungo.

Con l’aiuto di un matterello stendere e assottigliare le fette, facendo in modo di far aderire le estremità aiutandosi pressando con le dita inumidite.

In una scodella, mettere la maionese, l’insalata di mare e mescolare bene.

Spalmare l’insalata di mare sul rettangolo di fette di pane ottenuto in precedenza, lasciando un dito dal bordo.

Con l’aiuto della pellicola arrotolare delicatamente il rotolo, chiudere la pellicola e mettere in frigo per trenta minuti.

Tagliare le estremità del rotolo obliquamente e applicare i due pezzi uno al centro del rotolo e l’altro sopra, ottenendo così i tronchi.

Preparare la mouse di tonno frullando il tonno sgocciolato, la ricotta, il sale, il pepe e il succo di un limone.

Stendere la mousse sul tronchetto e decorare con i rebbi della forchetta.

