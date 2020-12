Le festività di fine dicembre pullulano di dolci e dolcetti. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole segnalare ai suoi Lettori una ricetta molto semplice, tipica del Natale e soprattutto anti-spreco. Si tratta del tronchetto al panettone. Quest’ultimo rappresenta un ingrediente che regalerà al dessert una marcia in più. Inoltre, è una preparazione indicata soprattutto se in casa si ha un panettone avanzato. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) panettone;

b) 1 bicchiere di acqua;

c) 3 cucchiai di zucchero semolato;

d) 1 goccio di rum bianco;

e) 400 g di burro morbido;

f) 200 g di zucchero a velo;

g) 50 g di cacao amaro;

h) crema cioccolato.

Tronchetto delle feste pronto in pochi minuti con l’aggiunta di un ingrediente speciale. Procedimento

Realizzare un tronchetto di Natale speciale è davvero un gioco da ragazzi seguendo questo procedimento. Innanzitutto, si procede con la bagna. In una padella, inserire il rum e riscaldare a fiamma bassa. Una volta caldo, aggiungere anche lo zucchero semolato e l’acqua a filo. Mescolare con un cucchiaio e far riscaldare il tutto per qualche minuto. Poi, spegnere e lasciare da parte.

A questo punto, si passa alla realizzazione vera e propria del tronchetto. Prendere il panettone, tagliarlo a fette e riporlo su una pellicola trasparente per alimenti. Poi, bagnarlo con la miscela preparata precedentemente. Con un mattarello schiacciare leggermente le fette di panettone. Per facilitare il passaggio conviene posizionare un foglio di carta da forno sul panettone prima di stenderlo con il mattarello.

Una volta preparata la base di panettone, spalmare la crema a cioccolato. Arrotolare il panettone aiutandosi con lo strato di pellicola, in modo da formare un tronchetto. Lasciare, intorno al tronchetto, la pellicolare trasparente e riporlo in frigorifero per circa mezz’ora.

In una ciotola inserire il burro e lo zucchero e mescolare con cura. Aggiungere, successivamente, il cacao amaro e amalgamare tutti gli ingredienti per qualche minuto.

Infine, decorare con la crema al burro tutta la superficie del tronchetto e conservare in frigo. Ed ecco pronto un dolce buono e davvero veloce da servire subito all’occorrenza.

Se “Tronchetto delle feste pronto in pochi minuti con l’aggiunta di un ingrediente speciale” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una semplicissima ricetta alle mele che sta spopolando in queste festività natalizie“.