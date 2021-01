Rimaniamo incantati dal tripudio di cioccolato e bontà per questa torta davvero incredibile. Se siamo amanti del cioccolato questa torta è davvero l’assoluta e indiscussa regina tra tutti i dolci. Alta, ricchissima, scenografica e di una bontà assoluta, questa ricetta viene dall’America e si chiama triple chocolate cake. Scopriamo assieme come farla.

Ingredienti per fare la triple chocolate cake

400g di zucchero;

250g di burro;

100g di farina;

100g di cacao amaro;

8 uova;

25g di latte;

7,5g di lievito per dolci;

200g di panna;

200g di cioccolato.

Come dice il nome i cioccolati dovrebbero essere tre: fondente, al latte e bianco. Se vogliamo possiamo preparare tre ganache diverse, ma per semplicità qui ne prepareremo solo una. Gli strati della torta rimarranno comunque tre e il risultato finale non ne risentirà in alcun modo.

Preparazione

Tripudio di cioccolato e bontà per questa torta davvero incredibile. Per prima cosa occupiamoci del pan di Spagna al cioccolato. Con delle fruste elettriche lavoriamo il burro a temperatura ambiente in una ciotola capiente fino a farlo diventare molto morbido. A questo punto uniamo ad una ad una tutte le uova, amalgamandole bene all’impasto. Aggiungiamo setacciandoli sia il cacao amaro sia la farina e continuiamo a mescolare. Infine uniamo sia il latte sia il lievito. Finiamo di girare e otteniamo una consistenza piuttosto liquida e uniforme. Versiamo il nostro composto in tre tortiere imburrate della stessa dimensione cercando di dividerlo in parti uguali. Il risultato deve essere abbastanza alto ma non troppo. Inforniamo quindi a circa 180 °C per mezz’ora.

Mentre il pan di Spagna cuoce occupiamoci della ganache. In una pentola intiepidiamo leggermente la panna, dopodiché uniamo anche il cioccolato tagliato a scaglie. Mescoliamo bene e appena tutto sarà ben amalgamato leviamo dal fuoco e lasciamo raffreddare.

Per assemblare la torta è molto comoda una base girevole, ma un piatto largo andrà lo stesso bene. Al centro del piatto mettiamo una piccola quantità di ganache al cioccolato, quindi appoggiamo la prima forma di pan di Spagna. A questo punto stendiamo una buona dose di ganache, poi mettiamo un’altra forma e continuiamo in questo modo fino a terminare le forme. Ora stendiamo la ganache in abbondanza sia sulla parte superiore della torta sia su tutte le pareti. Lisciamola bene e rendiamola uniforme ruotando il piatto. Se vogliamo avanziamo della ganache e mettiamola in una sac à poche per creare scenografiche decorazioni. Terminiamo decorando con frutti di bosco.

La nostra triple chocolate cake è finalmente pronta! Il risultato è qualcosa di davvero spettacolare e il gusto è assolutamente fantastico.