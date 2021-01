Trimestrali USA in corso con Philip Morris alla prova dei conti ma sottovalutata del 100%. Siamo in un momento ciclico dove è atteso ribasso fino a metà febbraio se non addirittura giorno 8 marzo. Vedremo se il movimento atteso si verificherà o meno. Cosa attendere per la stagione degli utili delle società quotate a Wall Street? Confermeranno che i mercati azionari con il loro forte rialzo dai minimi di marzo hanno visto bene? Oppure, le attese non saranno confermate dai dati e si inizierà a scendere a rotta di collo? Proprio ieri a Wall Street sono stati segnati nuovi massimi storici e annuali. Cosa attendere da ora in poi?

Siamo andati ad analizzare i bilanci e i grafici della Philip Morris International (NYSE:PM). Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 gennaio a 81,33 -0,45%. Nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 53,50 ed il massimo a 85,38.

Analisi di bilancio

La società pubblicherà gli utili dell’ultimo trimestre in data 4 febbraio.

Si prevede che gli utili cresceranno del 7,63% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 2,9% nell’ultimo anno.

Dividend yield del 5,9%

Le raccomandazioni degli altri analisti (20 giudizi) stimano un prezzo di fair value intorno a 92,62 dollari per azione. I nostri calcoli, fatti sullo studio degli ultimi 4 anni di bilancio portano invece ad un prezzo obiettivo di 164,45 dollari con una sottovalutazione attuale rispetto ai prezzi correnti di circa il 100%.

Cosa attendere da ora in poi?

Trimestrali USA in corso con Philip Morris alla prova dei conti ma sottovalutata del 100%

Come sono posizionati i grafici e i nostri indicatori di tendenza?

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 66,29/75,14

area di massimo attesa 91,23/99,88.

La tendenza di brevissimo è ribassista ed il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo sono in chiusura di settimana superiore a 83,69. Fio a quando non si verificherà questa inversione rialzista, attendere ritracciamenti fino all’area 75 dollari.

Attenzione, questo è un titolo da monitorare in quanto potrebbe fare molto bene nei prossimi mesi.

Si procederà per step.