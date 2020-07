Trimestrali a stelle e strisce in primo piano. I titoli sotto la lente

Trimestrali a stelle e strisce in primo piano. Wall Street detta legge, lo sappiamo. Ma in queste ore ancora di più. Infatti dall’altra parte dell’oceano sono i grandi nomi della finanza sotto la lente degli analisti dal momento che proprio in queste ore torna la stagione delle trimestrali.

Cosa sta succedendo?

Il problema è che la ripresa, con il ritorno dei lockdown, seppure relativamente localizzati, rischia di essere più lenta del previsto. La maggior parte degli outlook, infatti, parlava di una seconda parte del 2020 come il primo gradino della rinascita. Il problema è che i contagi da Covid non stanno diminuendo. Anzi, soprattutto negli Usa, i record continuano ad essere aggiornati di volta in volta. Il che aumenta l’incertezza e soprattutto i timori che persino le misure straordinarie, per non dire storiche, delle varie banche centrali, potrebbero non essere sufficienti. Questo perché, a quanto sembra, il coronavirus continua a diffondersi.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Un primo esempio arriva dal Pil inglese che è crollato oltre il 19% nel trimestre da marzo a maggio. Un tassello di un puzzle ben più ampio e ancora difficile da definire. Ecco spiegato, seppur in maniera parziale, il perché di una volatilità e di una debolezza che a tratti si fa sentire spesso sugli indici. Da parte sua, Piazza Affari registra, poco dopo le 16, una perdita dell’1,15%. Per quanto riguarda eventuali buy, seppur sia d’obbligo comunque la cautela in questo frangente, Mediobanca vota, tra gli altri, per Cattolica Assicurazioni (target fissato a 5,50 euro, Enav (6 euro), Enel (8,60 euro), Exor (62 euro), Italgas (6,20 euro) e Telecom Italia (0,68 euro).

Cosa comprare a Wall Street

Come detto, trimestrali a stelle e strisce in primo piano. Infatti gli occhi sono puntati tutti sui bancari in particolare e sui finanziari in generale. Per Mastercard Inc. (NYSE: MA) è stata avviata la copertura con un rating Buy e un prezzo target di $ 364 da parte degli analisti di Goldman Sachs. Cala l’entusiasmo per Netflix, attesa alle prove delle trimestrali giovedì. Per la TV in streaming arriva il rating di Wedbush Securities che ha ribadito il suo underperform ma ha alzato il suo obiettivo a $ 220 da $ 198.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ci sono quelli dell’indice Zew tedesco. L’indice mensile di fiducia delle imprese, però, non è andato oltre i 59,3 punti, in calo sia rispetto alle attese che speravano in un saldo finale di 60, sia sul dato precedente di 63,4 punti.