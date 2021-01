Il valore dei trigliceridi è uno degli “spauracchi”, che temiamo maggiormente quando andiamo a fare le analisi del sangue. Sì, perché, innalzarli oltre la soglia limite, 150 mg/dL, significa compromettere poi il nostro stile di vita e di alimentazione. Dei trigliceridi troppo alti, per usare una definizione gergale, ma diretta, sono l’anticamera per malattie anche importanti come il diabete e gli infarti. Trigliceridi meno alti e meno rischi grazie a questi alimenti, perché, ancora una volta, possiamo e dobbiamo fare la differenza a tavola. Unitamente all’attività fisica e sportiva, e all’esclusione, o limitazione, di fumo e alcol. Vediamo assieme ai nostri Esperti, cosa sono esattamente i trigliceridi e come facciamo a tenerli equilibrati a tavola.

Cosa sono e quali cause hanno

I trigliceridi sono dei grassi presenti nel nostro organismo, che vengono adoperati come una specie di riserva di carburante e di energia. Tecnicamente, potremmo definirle molecole di grasso, lavorate e sintetizzate attraverso l’alimentazione, che scorrono con il sangue per arrivare alle cellule di adipe. Se presentiamo dei valori troppo alti, dovremo intervenire assieme al nostro medico in maniera abbastanza drastica. Ma, se invece, ci limitiamo a discostarci di poco, sempre comunque attraverso un consulto specialistico, potremo agire sulla nostra dieta. Tra le principali cause dell’innalzamento dei trigliceridi, troviamo:

obesità e sovrappeso;

predisposizione genetica familiare;

alimentazione troppo ricca di grassi;

abuso di fumo e alcol;

ipertiroidismo;

disfunzioni metaboliche.

Cosa evitare e cosa mangiare

Trigliceridi meno alti e meno rischi grazie a questi alimenti, ma anche evitando i suoi alleati pericolosi: eccesso di burro, di lardo, di strutto. Ma attenzione anche a: bibite zuccherate, fritti, cibo spazzatura, salumi e formaggi particolarmente grassi. Straordinari alleati, invece nell’equilibrio naturale dei trigliceridi sono:

aglio e legumi;

kiwi e noci;

spezie;

carciofi e semi di zucca;

cereali integrali;

alimenti ricchi di Omega3.

L’assunzione costante di questi alimenti, se non abbiamo problemi di intolleranza o di tendenza all’infiammazione di stomaco, ci consentirà di prevenire il pericoloso innalzamento dei trigliceridi. E, vivere meglio.

