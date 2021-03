Anche per marzo 2021, tornano di moda i trench e gli impermeabili. Gli intramontabili capispalla con allacciatura a doppiopetto, cintura in vita e lunghezza al ginocchio o fino alle caviglie sono anche quest’anno tra i desideri delle donne italiane. Vediamo allora con gli Esperti di Lifestyle di ProiezionidiBorsa quali sono gli stili più gettonati per le piogge di primavera.

Ritorno alle origini per Prada

Il trench primaverile firmato Prada segue le linee del modello classico, con qualche differenza nei dettagli. Le fattezze a campana e decisamente oversize del capospalla italiano vengono completate da un collo alto e maniche a sbuffo. Per le colorazioni, si va dalle sfumature classiche alle varianti pastello, rosa azzurro e lilla molto in voga quest’anno.

Con Hermès si va in controtendenza

La maison francese Hermès ha deciso di stravolgere l’aspetto dei propri capi d’abbigliamento. Il design del suo trench firmato si discosta chiaramente dalle linee del modello tradizionale.

In particolare, la vera rivoluzione sta nell’assenza dei bottoni e di una vera e propria chiusura. Il trench rimane aperto a mo’ di vestaglia e mette in evidenza il capo sottostante. Anche qui prevalgono le tinte tenui pastello, da affiancare a quelle più classiche.

Jeans e pezzato per lo stile Burberry

Trench e impermeabili di tendenza per il mese di marzo. L’iconica casa di moda britannica Burberry per il lancio del trench 2021 ha preferito mixare jeans e pelle nera. Il contrasto di colori è ben marcato, la forma del capospalla è decisamente allungata e con risvolti ampi sul collo. L’alternativa classica è totalmente in vinile e di un colore blu marcato.

Trench e impermeabili di tendenza per il mese di marzo

Di vinile sono anche gli impermeabili vestiti dalla nota web influencer Chiara Ferragni. Qui però si va incontro a capi dai colori molto accesi, dall’azzurro intenso al verde al rosa. Sono i suoi preferiti in questa stagione.

In alternativa, si può seguire la maggior sobrietà dell’impermeabile di Belen Rodriguez. La showgirl ha scelto un design classico, il color kaki e altre tinte tenui. Perfette da porta col jeans délavé, il suo preferito.