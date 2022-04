Casa dolce casa. Il sogno di molti italiani è quello di acquistarne una. La maggior parte delle volte è possibile farlo solo chiedendo alla banca un prestito da restituire poi dilazionato negli anni. Per questo molte persone fanno ricorso alla richiesta di un mutuo. Ma l’andamento del mercato immobiliare non è lo stesso in tutte le città e brutte sorprese possono attendere gli sfortunati che abitano dove l’inflazione è più pressante.

Le rate da pagare

La rata che viene pattuita al momento della stipula del contratto sta diventando la voce di spesa che più pesa sulle tasche di coloro che hanno fatto questo importante passo. Sono infatti sempre di più le famiglie che in questo difficilissimo momento storico, segnato da una serie di notevoli rincari nel costo della vita, chiedono il congelamento del prestito erogato. Ebbene trema chi abita in questa città per la stangata legata alla ripresa delle vendite di appartamenti che potrebbe portare ad un aumento di quanto si deve restituire. Infatti, quando si ottiene un mutuo dalla banca bisogna poi rendere non solo il capitale ricevuto ma anche pagare i relativi interessi.

Veniamo da un periodo in cui i tassi sono stati stabili e comunque generalmente molto bassi. Tuttavia, il timore che questi possano aumentare a breve si fa sempre più reale vista la crescita del costo della vita. Un aspetto che non può passare inosservato e che fa vedere i suoi primi effetti già in alcune zone del nostro Paese.

Trema chi abita in questa città per la stangata in arrivo su mutui e prestiti

In alcune grandi città come Roma, Napoli e Torino la situazione sembra essere ancora sotto controllo. Qui infatti non si assiste ad un incremento particolare di mutui e prestiti. Il mercato immobiliare ancora non è ripartito. Tuttavia, a parità di importo finanziato, la rata per un mutuo della durata di circa trent’anni risulta già il 10% superiore rispetto a solo una decina di anni fa.

Stessa cosa non si può dire invece di quella che viene comunemente definita la “Capitale dell’economia italiana”, ossia Milano. Ebbene in questa città stiamo assistendo ad un rincaro dei prezzi come ai tempi antecedenti alla pandemia. Considerando che l’inflazione andrà ulteriormente ad aumentare le preoccupazioni di pari passo si moltiplicano. Dunque i più esperti guardano con preoccupazione al futuro temendo che a breve una stangata si abbatterà su queste forme di finanziamento.

