Trekking sulle Dolomiti lucane. Natura integra, una grande varietà di paesaggi e foreste lussureggianti. La Basilicata è una regione perfetta per il trekking di fine estate, con il Parco nazionale del Pollino e la zona del Vulture Melfese. Un’impenetrabile cortina verde ai piedi di un antico vulcano oggi incornicia una terra ricca di vigneti, ma anche ambienti di primordiale grandiosità, come le grotte della campagna intorno a Matera. Ecco i percorsi e le esperienze da non perdere.

Il regno dei pini loricati

Il Parco Nazionale del Pollino è il più esteso d’Italia, con i suoi 192 mila ettari. Sulla Serra delle Ciavole, al confine con la Calabria, si concentra il maggior numero di pini loricati di grandi dimensioni del parco. I pini loricati sono giganti vegetali in grado di vivere anche mille anni e superare condizioni climatiche estreme. Questa rara specie arborea, che sopravvive in Basilicata e nei Balcani, ha ispirato con la sua corteccia a squame romboidali la leggendaria corazza dei legionari romani, la lorica.

Per grotte e per vulcani

Nel 1963 è stato scoperto un eccezionale ambiente ipogeo a 14 chilometri da Matera, sull’Appia in contrada Pietrapenta. Si tratta della Cripta del Peccato Originale, un cenobio rupestre benedettino di età longobarda, con rappresentazioni di Storie della Genesi e raffigurazioni degli Apostoli e degli Arcangeli. E’ stato datato tra la fine dell’ottavo secolo e l’inizio del nono secolo.

Di qui si passa nel Vulture Melfese, una terra di vini, acque, vulcani e castelli. Per fare trekking sulle Dolomiti lucane, potete lasciare l’auto, scegliendo di proseguire a piedi, a cavallo o in mountain bike, in un contesto paesaggistico molto suggestivo, ricco di vigneti e sorgenti, con laghetti vulcanici persi nei boschi, ideale per fare il pic nic.

Trekking sulle Dolomiti lucane

Le Piccole Dolomiti Lucane offrono escursioni straordinarie a trenta chilometri da Potenza. Le loro forme plasmate nei millenni, dal vento e dalla pioggia, hanno attirato qui i coraggiosi cavalieri Templari. Per chi sente di possedere uno spirito avventuroso, c’è il Volo dell’Angelo. Due cavi d’acciaio che collegano Castelmezzano al vicino borgo di Pietrapertosa e permettono di ‘volare’ imbrigliati a 120 km orari, sospesi a 400 metri dal suolo.