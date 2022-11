Treccia farcita salata senza lievitazione, è morbidissima e si prepara in 5 minuti

Si può farcire con salumi e formaggi ma anche con la verdura. È buona, soffice e golosa e si prepara in soli 5 minuti. La treccia salata di pan brioche è l’ideale per pranzi o cene veloci. Perfetta per quando si mangia fuori casa ma favolosa anche da servire come aperitivo o come portata sfiziosa che accompagna il pranzo o la cena. Dopo il successo della versione dolce, strepitosa per addolcire le giornate uggiose di fine novembre, oggi è il turno di una treccia farcita salata senza lievitazione. Si prepara e si attende solo il tempo di cottura. Realizzarla sarà una passeggiata, un po’ come il veloce pane in cassetta che sta spopolando nell’ultimo periodo.

Di seguito, tutto l’occorrente per una ricetta soffice, sfiziosa e anche piuttosto economica

Ingredienti per 6 persone:

530 g di farina tipo 00;

250 ml di latte;

1 uovo;

60 g di burro;

circa 1 cucchiaino di sale;

1 bustina di lievito istantaneo per le preparazioni salate.

Per il ripieno:

80 g di pancetta dolce;

100 g di mortadella;

2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato;

100 g di scamorza (oppure provola);

1 tuorlo per spennellare.

Come preparare la treccia farcita salata senza lievitazione in poche mosse

Per creare una bella treccia di pan brioche salata, per prima cosa bisognerà far sciogliere a bagnomaria il burro e poi lasciarlo da parte per farlo raffreddare. Successivamente, mettere in una ciotola la farina setacciata e il lievito per torte salate. Aggiungere, poi, l’uovo, il latte a filo e mescolare per evitare grumi. Aggiungere poi il sale e infine il burro ormai freddo. Mescolare inizialmente con una forchetta e poi con le mani. Quando il panetto diventa omogeneo e liscio, trasferirlo su un piano di lavoro leggermente infarinato. Dividere l’impasto in 3 pezzi uguali. Poi, stendere l’impasto e formare 3 rettangoli. A questo punto, bisognerà farcirli. Si consiglia di mettere in uno la pancetta, poi, in un altro la scamorza e il parmigiano e nell’ultimo la mortadella. Chiudere i rettangoli e formare 3 bei salsicciotti ripieni (ben sigillati).

Come intrecciare la pasta

Infine, bisognerà intrecciare i 3 rotoli di impasto per formare la classica treccia. Successivamente, porre la treccia su un foglio di carta da forno e trasferire il tutto in una teglia. Mettere in un bicchiere il tuorlo d’uovo diluito con un po’ di latte. Mescolare e spennellare sulla treccia. In 5 minuti la treccia sarà pronta. Non resterà che affidarla al forno per la cottura. Quindi, infornare e far cuocere a 180° C con forno statico per circa 30 minuti.