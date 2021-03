Trovare un prodotto versatile, efficace, inodore, economico ed ecologico per le pulizie di casa può sembrare un sogno. Eppure questo prodotto esiste ed è l’acido citrico. Abbiamo già visto alcuni dei suoi utilizzi proprio in ambito domestico, ma non tutti sanno che l’acido citrico è ottimo anche nel campo beauty. Scopriamo quindi tre usi beauty per un unico ed economico prodotto: l’acido citrico.

Deodorante

Partiamo dall’acido citrico usato come deodorante per le ascelle. Per ottenere un buon deodorante dobbiamo semplicemente creare una soluzione al 5% di acido citrico. Per farlo abbiamo due possibilità. La prima consiste nel diluire 5g di acido citrico in 95ml di acqua distillata. Per la seconda dobbiamo diluire 25ml di soluzione al 20% di acido citrico (qui la ricetta) in 75ml di acqua distillata. Versiamo quindi questa soluzione dentro uno spruzzino per deodorante liquido.

L’acido citrico va ad abbassare il pH dell’ascella. In questo modo i batteri che degradano il sudore e causano i cattivi odori vengono bloccati. Si tratta quindi di un deodorante neutro e assolutamente efficace.

Balsamo per capelli

Un secondo e sorprendente uso beauty dell’acido citrico è quello come balsamo per capelli. Per ottenerlo dobbiamo fare una soluzione all’1% di acido citrico. Anche in questo caso abbiamo due opzioni. Possiamo diluire 10g di acido citrico in 1l di acqua (questa volta normale e non distillata). Oppure diluiamo 30ml di soluzione al 20% di acido citrico in 1l di acqua.

Procediamo quindi normalmente con il lavaggio dei capelli con lo shampoo. Dopodiché usiamo questa soluzione per sciacquare la nostra chioma. L’acido citrico renderà lisci e lucenti i nostri capelli perché compatta tra loro le scaglie di cheratina.

Tonico per il viso

L’ultimo dei tre usi beauty per un unico ed economico prodotto è quello di tonico per il viso. In questo caso abbiamo bisogno di una soluzione al 10%. Diluiamo 10g di acido citrico in 90ml di acqua distillata. Oppure diluiamo 50ml di soluzione al 20% di acido citrico in 50ml di acqua distillata.

Semplicemente applichiamo il tonico sul viso subito dopo esserci lavate con un detergente. L’acido citrico contenuto nel tonico aiuterà la pelle a ripristinare il giusto pH.