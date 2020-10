Dopo poco tempo che avete fornito casa e ufficio di scanner e stampante, vi siete resi conto che forse avete sbagliato investimento. Infatti, entrambe le macchine consumano tanto, le cartucce costano un’infinità e di contro durano poco.

Ma se seguite questo consiglio, potete correre ai ripari e ottenere un bel risparmio sulle vostre spese mensili. Ecco svelati tre trucchi per risparmiare sullo scanner e sulla stampante.

Spegnere sempre la stampante

Spegnere la stampante e scollegarla dalla spina può sembrare un consiglio banale, ma di fatto non lo è.

A ben vedere, oltre a risparmiare sull’elettricità, si ottimizza anche l’uso delle cartucce. Se il macchinario non è funzionante, l’inchiostro non si scalda e non si secca.

Con questo piccolo trucchetto potete evitare molti malfunzionamenti e ottimizzare al massimo i consumi.

Riciclare la carta

Riciclare la carta è importantissimo. Quando si stampa, infatti, spesso si è tentati di accartocciare il foglio e buttarlo nel cestino.

Invece, è una mossa intelligente tenere i documenti usati solo parzialmente e buttare via solo i fogli stampati in fronte retro. In ogni caso, però, si possono recuperare anche pezzetti di questi ultimi per delle annotazioni o per la lista della spesa.

Inoltre, se siete rassegnati a stampare pagine web piene di elementi inutili, c’è una soluzione per decidere che elementi tenere e quali scartare. Esistono, infatti, vari siti che ti permettono di selezionare cosa isolare della schermata, in modo da farti stampare soltanto ciò che più interessa, evitando un inutile spreco di carta.

Applicazioni telefoniche per scannerizzare

Lo scanner, purtroppo, è oramai inutile. Esistono, infatti, innumerevoli applicazioni sul nostro smartphone che lo sostituiscono egregiamente. Basta semplicemente inquadrare il documento cartaceo e scattare una foto. E, automaticamente, viene prodotto un file pdf.

Avete trovato utili questi tre trucchi per risparmiare sullo scanner e sulla stampante? Allora non perdetevi queste informazioni sulla stampante 3D.