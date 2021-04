Quando dobbiamo scegliere come arredare la nostra casa, una delle decisioni più importanti ricade sempre sulla cucina. Dobbiamo selezionare con cura il piano cottura, i fornelli e i mobili. Ma soprattutto il lavello. Ci sono moltissime opzioni in commercio e una delle migliori è la fragranite, materiale bellissimo e particolarmente indicato per l’igiene e per combattere la formazione di batteri. La fragranite, però, richiede particolare cura e attenzione. Ecco quindi i tre trucchi per pulire la fragranite e ridare vita alla nostra cucina.

Cos’è la fragranite e perché dobbiamo fare attenzione alla pulizia

Si tratta di un composto di granito e resina che permette un facile utilizzo ed un’impressionante resa estetica. Trattati con ioni d’argento, questi tipi di lavelli sono particolarmente igienici e antibatterici. La gamma dei colori è molto vasta e sono molto resistenti al calore.

Anche se la fragranite è molto resistente agli shock termici, è comunque sempre consigliato non appoggiare pentole o padelle bollenti sulla superficie.

Ora che abbiamo capito cos’è, è il momento di svelare tre trucchi per pulire la fragranite e ridare vita alla nostra cucina.

Tre trucchi per pulire la fragranite e ridare vita alla nostra cucina: usiamo i prodotti giusti

Il primo trucco è quello di utilizzare semplice aceto di vino. Questo rimedio è particolarmente adatto per rimuovere le tracce di calcare. Versiamo sul fondo della vasca, sulle pareti e sul miscelatore una sufficiente quantità di aceto. Lasciamo agire per 15 minuti e poi risciacquiamo tutto abbondantemente.

Il secondo consiglio è quello di usare un semplice detersivo per lavastoviglie, sia liquido che in polvere. Diluiamo due cucchiai di detersivo in mezzo bicchiere con acqua. Teniamo il composto a mollo nel lavello per 4/5 ore e poi ripuliamo il tutto con acqua calda (ma non bollente) con una spugnetta non troppo abrasiva. Asciughiamo ancora perfettamente.

Il terzo suggerimento, ma solo per chi ha lavelli di colore chiaro, è quello di ricorrere alla candeggina. Riempiamo tutta la vasca del lavello di acqua calda (anche superiore a 80°). Versiamo poi circa 200 cl di candeggina e lasciamo agire finché non si raffredda. Svuotiamo la vasca e cominciamo a pulire le superfici con una spugnetta non abrasiva con movimenti circolari.