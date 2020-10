Andiamo alla scoperta di tre trucchi naturali per apparire più belle in poche semplici mosse.

“Chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire”, recita così un antico detto. Oggi, però, è ora di sfatarlo: infatti, esistono pochi accorgimenti che possono farvi apparire al meglio. Per di più questi trucchi, oltre ad essere indolori, sono totalmente naturali e senza controindicazioni.

Ecco a voi, dunque, tre trucchi naturali per apparire più belle in poche semplici mosse!

Denti più bianchi

Il primo dei tre trucchi naturali per apparire più belle in poche semplici mosse interessa il nostro sorriso. Ebbene, il segreto per un sorriso smagliante risiede in pochi ingredienti naturali che hanno un naturale effetto sbiancante. Un vecchio rimedio delle nonne è quello di strofinare sui denti una foglia di salvia fresca sui denti. Il potere microabrasivo di questa pianta toglie il tartaro in eccesso, rendendo la superficie dei vostri denti più bianca. Lo stesso può essere fatto con l’interno di una buccia di banana. Entrambe le soluzioni vi lasceranno anche in bocca un odore gradevole.

Labbra più morbide in poche semplici mosse

È inverno e avete le labbra screpolate dal freddo? Una buona soluzione per rimpolparle efficacemente può essere mescolare un cucchiaino di zucchero con qualche goccio d’acqua. Il composto dovrà risultare simile ad una poltiglia. Intingete il dito nel liquido ottenuto e spalmatelo energicamente sulle labbra. L’effetto scrub sarà assicurato! Mi raccomando, però, dopo aver esfoliato il tutto, idratate tutto con un buon burrocacao.

Addio alle macchie scure

Il terzo ed ultimo dei tre trucchi naturali per apparire più belle in poche semplici mosse ci aiuta a risolvere un altro nostro cruccio.

Le macchie scure sotto le ascelle e sui gomiti rappresentano un vostro cruccio? Non preoccupatevi: per questo problema molto fastidioso esiste una soluzione molto semplice. Basta, infatti, stendere una patata cruda e sbucciata sulle aree interessate e tutto il grigiore sparirà in un baleno.

Vi sono piaciuti questi tre trucchi naturali per apparire più belle in poche semplici mosse? Allora non perderti altri preziosi consigli!