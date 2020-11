“Altezza mezza bellezza” recita un famoso proverbio. E deve essere proprio così perché altrimenti non vedremmo miriadi di donne pronte a tutto pur di guadagnare qualche centimetro in più. Infatti, una figura alta e slanciata è sicuramente la preferita della maggior parte del pubblico femminile.

Per questo motivo oggi sveliamo tre trucchi infallibili per sembrare subito più alte.

Color block

Il primo dei tre trucchi infallibili per sembrare subito più alte consiste in un corretto uso dei colori.

Infatti, un total black conferisce più verticalità alla figura, rendendola più slanciata e snella otticamente parlando. Se si preferisce però optare per una gonna corta, invece che per un pantalone lungo, il segreto risiede nel creare una continuità di colore nelle gambe.

Se si decide di sfoggiare i polpacci nudi bisogna scegliere una scarpa color carne.

Vita alta

La vita alta rende automaticamente più slanciate perché crea un’illusione ottica: le gambe sembrano più lunghe di quanto veramente siano.

Oltre a conferire un aspetto più chic e signorile questo trucco permette di guadagnare qualche centimetro in più, ingannando l’occhio di chi guarda. È consigliabile, per accentuare l’effetto, indossare anche una cintura.

Cappello o una acconciatura alta

Indossare un cappello o un’acconciatura in cima al capo aiuta per l’appunto a verticalizzare tutta la vostra silhouette.

Una bella coda alta, infatti, renderà automaticamente più lunga la vostra figura. Così come anche un cappello che sia adatto al viso e alla corporatura. Attenzione, però, che non sia troppo voluminoso, soprattutto per chi ha un fisico “petite”.

Ecco, dunque, spiegati i tre trucchi infallibili per sembrare subito più alte. Consigliamo, allora, di dare un’occhiata a tutti i nostri articoli riguardanti il mondo della moda. Per rimanere in tema, ecco un approfondimento dedicato a come vestirsi assecondando la forma naturale del nostro corpo.