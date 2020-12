Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando ci si trova in ufficio, si possono usare tanti strumenti per trasferire un file da un PC all’altro. Il discorso cambia in tempi di smart working. Quando abbiamo a che fare con file grandi anche diversi giga diventa impossibile trasferirli per email. Tutti i servizi più comuni come Gmail e Hotmail, infatti, impongono un limite alla grandezza dei file che si possono inviare.

A questo problema si può ovviare in diversi modi usando alcuni strumenti online e completamente gratuiti.

Ecco i tre strumenti online gratuiti per inviare file di grandi dimensioni

WeTransfer. Se si dovesse aver bisogno di un servizio meno invasivo di altri che magari richiedono di creare un account, si può usare il popolarissimo WeTransfer. Basta inserire l’indirizzo email del destinatario, quello del mittente e caricare i file da inviare direttamente tramite il sito internet. Poi, è sufficiente cliccare su Invia e il gioco è fatto!

MyAirBridge. Meno conosciuto di WeTransfer ma più funzionale per molti aspetti è MyAirBridge. Si tratta di un servizio online di trasferimento file più leggero, veloce e affidabile di altri, con la capacità di inviare file davvero enormi senza alcun limite. Esiste sia in versione gratuita sia a pagamento, ma il piano free è già sufficiente per tutte le necessità basilari. Si può utilizzare anche per caricare un file e generare un link per il download diretto, senza utilizzo di email, per il massimo della privacy.

Telegram. L’applicazione di messaggistica Telegram ci permette di trasferire file non solo a un’altra persona ma anche di salvarli e riutilizzarli su un altro PC. Questo programma non è solo un semplice sostituto di WhatsApp: grazie alla funzione ‘Messaggi salvati’ si possono inviare a se stessi, file anche grandi diversi giga.

Il tutto in qualità originale, a differenza di altre app che invece la riducono. Poiché Telegram può essere installato su qualsiasi dispositivo, e non richiede un numero di telefono, basterà fare l’accesso sul PC, smartphone o tablet dove vogliamo ricevere il file per scaricarlo. Non si vuole installare nulla? Semplice, basta usare la versione web! Il migliore dei tre strumenti online gratuiti per inviare file di grandi dimensioni?