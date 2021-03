Il cantautore Lucio Dalla nel suo brano “Futura” racconta di quanto sia importante lo sguardo sul futuro. Futuro è il nostro pensiero rivolto alla speranza. Essere rivolti al futuro vuol dire avere degli obiettivi. E così come conoscere altre realtà aiuta a ridimensionare i nostri problemi e tornare a guardarli in un’altra ottica.

I libri hanno proprio questa funzione. Aiutano a cambiare il punto di vista, a capire molte realtà che non si conoscono. A volte consegnano un modo per essere migliori ad avere un cuore più grande. Oggi andiamo a vedere tre libri che sono molto interessanti. Anche se il tema sembra diverso in realtà è proprio la ricerca di un domani più luminoso che li accumuna. Vale proprio la pena di leggerli sono tre straordinari libri che cambieranno per sempre la nostra vita.

La profezia di celestino di James Redfield

Il libro racconta di uno psicologo americano e delle sue avventure alla ricerca di un manoscritto contenente nove chiavi che potranno chiarire l’esistenza umana. Il manoscritto è pieno di domande sull’esistenza ma proprio per questo sconvolge e viene contestato dalla chiesa e dalla scienza. Emerge il punto di vista dei buoni e dei cattivi e del confine sottile che li separa.

Mindfulness per principianti di Jon Kabat Zinn

Ogni giorno le nostre vite sono piene di cose da fare. Ogni giorno c’è il rimpianto di cosa non si è riuscito a fare o cosa si poteva fare di più. Tutto questo quindi ci causa dolore e ansia. Si spreca il tempo a pensare alla nostra vita e non a viverla. Questo libro ha lo scopo di insegnare a tutti di essere presenti alle nostre vite con la consapevolezza di essere sé stessi.

Siddhartha di Hermann Hesse

Questo romanzo breve fu pubblicato la prima volta nel 1992 ma in questi ultimi anni ha rinnovato la sua fortuna. Un insegnamento sulla vita. I temi trattati sono la ricerca di sè. Il rifiuto dei beni materiali e l’inquietudine spirituale. Grazie al suo stile inconfondibile questo romanzo è diventato un classico della letteratura e molto amato dai giovani.

Il consiglio è sempre quello di mantenere la speranza alta perché è sempre quella a cambiare le cose e i libri in questo, aiutano molto. Non perdiamo la lettura di questi tre straordinari libri che cambieranno per sempre la nostra vita.