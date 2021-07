A volte i nostri capelli hanno bisogno di sostegno e i segnali per capirlo sono abbastanza evidenti. Se sono spenti e secchi, oppure grassi o se si spezzano facilmente, allora è il caso di intervenire. I capelli, infatti, sono esposti a moltissimi agenti esterni e ne subiscono lo stress. Lavaggi frequenti, il sole, ma anche il calore del phon e molti altri fattori, possono rappresentare uno stress per la chioma. In questi casi la natura ci può fornire dei validissimi aiuti.

Che si tratti di impacchi naturali fatti in casa o di prodotti commerciali per capelli, prevedono quasi sempre gli stessi ingredienti. Dagli oli naturali, alle erbe officinali. Anche ingredienti come lo yogurt, l’uovo o l’avocado. Ognuno di essi ha funzioni specifiche che possono aiutare i capelli a superare fattori di stress. Basta sapere come e quando usarli. Ecco come realizzare tre straordinari impacchi naturali curativi per capelli stressati e spenti, da poter riprodurre con facilità in casa.

Come preparare gli impacchi

Questi tre straordinari impacchi naturali curativi per capelli stressati e spenti sono molto semplici da riprodurre in casa. Si possono realizzare con ingredienti di uso comune e, se usati con costanza, garantiscono degli ottimi risultati.

Capelli secchi

I capelli secchi e che si spezzano vanno nutrirti. Quindi via libera agli oli. Che sia di oliva, di argan, mescolato con un vasetto di yogurt, rappresenta un impacco super nutriente. Bastano 2 cucchiai di olio. Ciò che conta sono i tempi di posa. Va tenuto per almeno 30 minuti. Applicato su tutta la chioma e coperta da una cuffietta per la doccia. Potrà poi essere risciacquato bene. I capelli risulteranno nutriti e più morbidi sin dalla prima applicazione. Inoltre, questo trattamento del tutto naturale potrà essere ripetuto anche una volta a settimana.

Capelli grassi

Per i capelli grassi serve il limone. Il limone con il suo effetto astringente agisce anche su di una cute seborroica. Per non fare seccare e irritare troppo la cute dobbiamo bilanciarlo con della camomilla. In questo caso per fare l’impacco dobbiamo mescolare una camomilla molto concentrata (5 bustine) con il succo di un limone. Questo liquido va poi versato lentamente sulla cute e massaggiato. Dopo un tempo di azione di 5 minuti potrà essere risciacquato. Ripetuto con costanza può essere un valido aiuto contro i capelli grassi.

Una terza categoria

Per i capelli ricci e crespi, sono ideali i semi di lino. Questi semini si trovano nelle erboristerie, ma anche nei supermercati ben forniti e nei negozi dedicati. Vanno fatti bollire per un quarto d’ora a fiamma dolce. Poi andranno filtrati per separare il seme dal suo contenuto. Questo gel ricavato di semi può poi essere mescolato con due cucchiai di olio di cocco e applicato sui capelli per mezz’ora. Dopo il tempo di posa si potrà procedere con un semplice lavaggio.