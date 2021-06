Capita spesso di frugare nell’armadio e trovare foulard dalle fantasie esotiche e colorate. A volte i foulard sembrano delle vere e proprie opere d’arte per la loro bellezza e per il sapiente abbinamento delle sfumature. Peccato che non sempre si sappia come sfruttarli al meglio per sfoggiare una mise davvero ricercata. Ecco tre soluzioni originali per trasformare un foulard in un favoloso top senza cucire. In poche e semplici mosse si potrà avere un capo di abbigliamento nuovo e davvero fashion.

Come esaltare il proprio fisico grazie ad un singolo pezzo di stoffa quadrato

La prima alternativa è ideale per chi desidera mettere in evidenza la schiena. Questo top si può realizzare con un foulard di forma quadrata piuttosto ampio. Tutto quello che si deve fare è piegare in due il foulard di modo da formare un triangolo. Prendere il foulard così ripiegato dagli estremi alla base del triangolo e annodarlo dietro la schiena, ad altezza della vita. Prendere i vertici superiori dei due triangoli e annodarli dietro al collo. Questa soluzione è ideale per foulard molto colorati dei quali si vuole esaltare la fantasia.

Un’altra interessante versione prevede la medesima procedura descritta sopra con una sola variante. In questo caso la base ripiegata del triangolo si fissa sopra il seno di modo da annodarla in corrispondenza della parte alta della schiena. In questo modo si crea un effetto fascia che lascia libere le spalle e lascia terminare il topo a punta nella parte anteriore.

Tre soluzioni originali per trasformare un foulard in un favoloso top senza cucire

Una terza alternativa semplicissima da realizzare prevede alcuni brevis passaggi. Prendere due estremità del foulard quadrato ed annodarle dietro al collo lasciando scendere davanti il tessuto. A questo punto, prendere le due estremità inferiori del foulard e annodarle dietro la schiena, in corrispondenza della zona lombare. Questo top rimane estremamente morbido nella parte anteriore del corpo mettendo in evidenza le curve della schiena.

Le versioni che abbiamo illustrato sono davvero molto semplici e veloci da realizzare anche per chi non ha particolari abilità creative. Nel tempo, con un crescente allenamento e un tocco di fantasia, si potranno realizzare anche topo più articolati.

