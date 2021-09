Con settembre ormai arrivato ci prepariamo a dare il benvenuto alla stagione autunnale. Di conseguenza, abbiamo davanti a noi le ultime occasioni per goderci i piatti tipici di questa stagione. A breve, infatti, smetteremo di preparare ricette semplici e leggere e ci diletteremo nuovamente nella creazione di piatti più ricchi e saporiti, propri dell’autunno.

Per questo motivo tra pochissimo vogliamo rivelare ai nostri Lettori gli ingredienti per portare in tavola un piatto speciale. Il quale, oltre a rappresentare appieno l’estate, potrà farci fare una gran bella figura con tutti i nostri ospiti.

Semplice ma speciale

Il fatto che un piatto si presenti semplice da fare e abbia bisogno di pochissimi ingredienti non vuol dire che non possa rivelarsi una sorpresa per il palato di chi lo assaggerà. Sono moltissimi i piatti leggeri e propriamente estivi a nascondere dei sapori del tutto speciali. Il trucco sta nel saper scegliere i giusti alimenti e conoscere i segreti per combinarli. A questo proposito, nel prossimo paragrafo sveleremo come portare in tavola un’insalata di riso deliziosa e indimenticabile.

Tre soli ingredienti per preparare un’insalata di riso esotica, gourmet e a prova di chef

L’insalata di riso è, senza dubbio, uno dei piatti più rappresentativi dell’estate. Facile da fare, gustoso e ideale per portarselo dietro in spiaggia o durante una gita in montagna. Solitamente, siamo abituati a condirla sempre con gli stessi ingredienti. Per questo oggi vogliamo suggerire un’idea diversa, in grado di donare a questo piatto un tocco di sapore speciale. Vediamo, quindi, come bastino tre soli ingredienti per preparare un’insalata di riso esotica, gourmet e a prova di chef.

Gli alimenti di cui avremo bisogno per questa ricetta sono, considerando 100 gr di riso: 80 gr di salmone affumicato, 40 gr di mango e 80 gr di piselli.

Il primo consiglio è quello di utilizzare del riso integrale, in quanto rimarrà maggiormente compatto una volta posto in frigorifero. Il secondo è quello di unire gli ingredienti nell’ordine appena descritto e aggiungere come condimento solamente uno o due cucchiai di olio d’oliva. Il sapore intenso del salmone affumicato andrà ad incontrarsi con quello più delicato, particolare ed esotico del mango. Daremo vita ad un piatto che, seppur semplicissimo da portare a termine, si rivelerà una gradevolissima sorpresa per chi lo assaggerà.

Una ricetta piuttosto economica, adatta anche a chi non è esperto in cucina, ideale per godersi gli ultimi pasti estivi. Esistono diversi modi poi per portare a tavola un’insalata di riso impeccabile. Non a caso già in passato la nostra redazione ha rivelato il segreto per portare a tavola un’insalata di riso sempre gustosa e perfetta.