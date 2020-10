Quali sono le tre serie tv da Recuperare su Amazon Prime Video?

Amazon è uno dei colossi dell’e-commerce mondiali e Jeff Bezos è uno dei principali magnati del mondo.

Oltre a fornire servizi di e-commerce, Amazon ha messo su un suo impianto di intrattenimento, Amazon Prime Video. L’abbonamento alla piattaforma è incluso se si ha Amazon Prime e costa circa 30 euro l’anno, contro i 12 base al mese di Netflix.

Il catalogo di Amazon Prime Video è ricchissimo e vasto.

Qui leggiamo tre serie tv da recuperare su Amazon Prime Video.

The Handmaid’s Tale

Dal capolavoro letterario di Margareth Atwood, questa serie televisiva distopica ci parla di un mondo vicino al nostro. Dopo le guerre nucleari che si sono succedute, l’umanità non è più in grado di generare figli. Le uniche donne che ci riescono sono trattate da schiave e vengono chiamate “Ancelle”. Seguiamo quindi la storia di “Offred”, una donna al servizio di un Generale del nuovo mondo americano. Offred è costretta ad avere rapporti sessuali con il Generale Fred secondo determinati rituali, tutto per dargli un figlio. Intorno a lei, la comunità delle Ancelle, la struttura sociale del nuovo mondo e il desiderio di ritrovare la sua famiglia.

Robot

Altra serie tv di stampo sci-fi, altro mondo in cui ci muoviamo. Seguiamo Elliott Anderson, un hacker che vive le sue giornate con una routine ben definita e cerca di capire chi sia il Mr. Robot che lo ha assunto per fare il suo lavoro secondario di hacker. Il filo conduttore della serie è il complottismo che pernea la psiche di Elliott e che ci porta spesso a chiederci cosa e come stia vivendo, e soprattutto perché lo stia facendo.

Scrubs

Cambiamo genere, cambiamo serie. Scrubs è una sit-com americana di stampo medical che parla di un gruppo di giovani medici alle prese con i primi casi da curare nel post laurea. Seguiamo quindi le avventure di John Dorian, il protagonista, del migliore amico Turk, un chirurgo, e di Elliott, una ragazza collega di John Dorian. La particolarità di Scrubs sta nell’essere sia una sit-com sia un medical drama. Consigliatissima se si ama il genere.