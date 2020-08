Netflix non va mai in vacanza. Se siete ancora chiusi in casa a lavorare e la sera non avete con chi uscire, ecco tre serie TV crime da vedere su Netflix scelte per voi! Dopo il colossale successo di serie come Breaking Bad e La Casa di Carta, il genere crime è diventato tra i più cliccati sulle piattaforme di streaming legale. Indagini e crimini risvegliano nell’essere umano quell’interesse per il mistero che ti tiene incollato allo schermo per vedere chi è il colpevole.

Se volete mettervi alla prova e risolvere il caso, ecco tre serie che fanno per voi.

Tre serie TV crime da vedere su Netflix: Mindhunter

Adatto a stomaci forti, Mindhunter racconta la storia di due agenti dell’FBI a caccia di serial killer. Siamo nel 1977 e il termine serial killer non è ancora entrato nel vocabolario comune. I due agenti, il negoziatore di ostaggi Holden Ford e il veterano Bill Tench, girano le prigioni degli Stati Uniti per studiare il comportamento di famosi killer. Il loro obbiettivo è quello di mettere a punto una nuova tecnica di investigazione: il profiling.

In pratica, si tratta di analizzare la scena del crimine per comprendere la psiche dell’assassino. Tramite il profiling, si può catturare il soggetto tramite una descrizione sufficientemente precisa del suo comportamento.

Non adatto a chi si impressiona facilmente, Mindhunter resta tuttavia una tra le migliori serie TV crime da vedere su Netflix.

How to get away with murder

Letteralmente “Come compiere un omicidio e farla franca”. Tradotto in italiano in “Le regole del delitto perfetto”. Prodotta da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy e Scandal), racconta la storia della brillante Annalise Keating, avvocato difensore e professoressa di legge. Insieme ai suoi cinque studenti, Annalise si ritroverà coinvolta in un complicato caso di omicidio che vi farà trattenere il fiato.

Intrighi, complotti, molto girls’ power e temi più delicati come alcolismo e depressione, fanno di questa serie TV un must per gli apassionati di crime. Magistrale l’interpretazione di Viola Davis nei panni di Annalise Keating.

Making a Murderer

Dal crime passiamo al true crime. Making a Murderer (letteralmente “Creare un assassino”) è una serie documentario originale Netflix. La serie è ambientata nel Winsconsin, dal 1985 ad oggi. Steven Avery, il protagonista, nel 1985 viene accusato di stupro e tentato omicidio di una donna, nonostante avesse un alibi. Dopo 18 anni di prigione in cui continuerà a dichiararsi innocente, il vero colpevole si palesa e Avery è libero di andare.

Solo due anni dopo, Avery è nuovamente accusato di omicidio. Questa volta è una fotografa che doveva fare delle foto a delle auto che Avery aveva intenzione di vendere. Qui viene la parte controversa. Perché ci sono dei dettagli che non combaciano con la ricostruzione della polizia.

La seconda stagione si concentra sulla difesa di Avery , messa in atto dalla famosa avvocatessa Kathleen Zellner.

La vicenda è tuttora in atto negli Stati Uniti e la serie mostra tutte le ombre del sistema giudiziario statunitense. Inoltre, pone l’accento sulle tecniche investigative della polizia americana, non sempre ortodosse.

Per gli amanti del crime, non riuscirete a staccare gli occhi dallo schermo!