La giornata ormai è finita e siamo stanchi morti. In televisione danno l’ennesima fiction di mafia ma non siamo proprio dell’umore. E se ci fosse un modo per contrastare la noia televisiva? Netflix ci viene in nostro soccorso! Ecco qua tre serie tv comedy da recuperare assolutamente su Netflix!

Derry Girls

Derry Girls è una serie tv comedy ambientata in Irlanda del Nord. Un gruppo di ragazzine, capitanate da Erin Quinnuinn Q, vive le giornate tra il collegio e casa. Come vivevano gli adolescenti irlandesi prima del nuovo millennio? Erano così diversi da noi? Se amate lo humor british e le situazioni piene di gag è la serie che fa per voi. Le serie presenti sulla piattaforma streaming sono due e sono concluse, quindi niente paura sul recuperare tutti gli episodi.

The It crowd

Prima di “The Big Bang Theory” c’erano loro, Moss e Roy, due tecnici informatici che lavorano a Londra per una società fittizia. L’arrivo della loro nuova “capa” cambia totalmente la vita dei due. La donna infatti non solo ha mentito sul curriculum ma non ne sa proprio nulla di informatica! Come faranno Roy e Moss a gestire una situazione del genere? Scopritelo! Anche questa serie è piena di british humor ed è completa su Netflix.

Boris fra le tre serie tv comedy da recuperare assolutamente su Netflix

Ultima ma non meno importante, una delle serie maestre italiane: Boris. Com’è la vita su un set televisivo? Cosa passa per la testa degli sceneggiatori? Come vive uno stagista una realtà del genere? Le domande e le curiosità su come si gira una serie sono infinite e trovano risposta in Boris. Seguiremo quindi Alessandro e la troupe, tra una scena sbagliata e l’altra, tentando disperatamente di capire come si vive il set.

Se la vostra serata è stantia e priva di stimoli connettetevi su Netflix e scoprite con noi queste tre bellissime perle.