Spesso d’estate molti di noi patiscono il caldo soprattutto dopo essersi coricati. Le lenzuola appiccicose, l’aria pesante e la presenza di zanzare possono rappresentare, infatti, dei veri ostacoli per il nostro ritmo circadiano sonno-veglia.

Per questo oggi sveliamo tre semplici trucchi per dormire meglio durante l’estate evitando caldo e bagni di sudore. Vediamo insieme di cosa si tratta e come mettere in atto questi escamotage.

Tre semplici trucchi per dormire meglio durante l’estate evitando caldo e bagni di sudore

Sicuramente se non si possiede un sistema di aria condizionata, è meglio investire qualche soldo e comprarsi un ventilatore. Questo, infatti, contribuisce a mantenere l’ambiente fresco e favorisce la sonnolenza.

Se per qualche motivo non se ne avesse la possibilità si può sempre pensare di refrigerare il letto. Basta riempire delle bottiglie con dell’acqua di rubinetto e metterle a congelare in freezer qualche ora prima di cena. In questo modo avremo dei polaretti fai-da-te che ci daranno sollievo durante la notte.

Un altro consiglio utile può essere poi quello di utilizzare un pigiama di cotone. Questo materiale traspirante infatti tiene al fresco il corpo senza scaldarlo. È invece sconsigliato dormire nudi.

Come fare per riuscire a riposare bene

Se invece il problema non fosse il calore ci possono essere altri rimedi da mettere in atto. Uno sicuramente sempre valido consiste nell’astenersi dai dispostivi elettronici almeno un’ora prima del sonno. Questi, infatti, stimolano il nostro cervello più del dovuto e ci impediscono di prendere sonno.

Se invece non riuscissimo a dormire bene a causa di inquietudini personali si può sempre cercare di rilassarsi con le tecniche meditative oppure con l’ascolto di suoni bianchi. Queste due soluzioni, infatti, aiutano a rilassarci e potrebbero rappresentare una valida soluzione al nostro stato d’animo.

Se tutti questi rimedi non funzionassero si può pensare di acquistare in farmacia della valeriana o di chiedere consiglio al proprio medico di base.

