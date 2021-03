Il lavaggio in lavatrice ci permette di fornire ai nostri capi una pulizia più precisa e profonda senza fatica. Può capitare però che con il lavaggio in lavatrice possiamo rovinare i nostri capi facendoli rimpicciolire. Proprio per ovviare a questo problema, vogliamo suggerire una soluzione, anzi, tre. Infatti, con questo articolo vogliamo illustrare tre semplici rimedi per recuperare un comune errore di lavaggio in lavatrice.

Balsamo per capelli

Il balsamo per capelli permette di ammorbidire le fibre e di farle tornare come prima. Per mettere in pratica questo metodo, dobbiamo prendere una bacinella e mettere al suo interno il capo danneggiato. Aggiungiamo quindi l’acqua tiepida e circa 20 grammi di balsamo per capelli: non sarà necessario metterne di più. Dopo averlo lasciato a mollo per circa 30 minuti, strizziamo il nostro capo e stendiamolo su uno stendino in modo da poterlo allargare per bene. Una volta asciutto sarà tornato come prima. La Redazione consiglia di utilizzare la stessa quantità di ammorbidente per i capi, nel caso non avessimo a disposizione il balsamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Borace

Anche noto come borato di sodio, questo composto può essere acquistato nei negozi di casalinghi. Il borace, infatti, è in grado di allargare le fibre del tessuto facendolo tornare come prima. Per utilizzare questo metodo, dobbiamo aggiungere un cucchiaio di borace per ogni litro d’acqua che utilizzeremo. L’acqua deve essere tiepida e, dopo aver aggiunto il borace, mettiamo in ammollo il nostro capo lasciandolo riposare per circa 20 minuti. Se si tratta di un maglione, possiamo appenderlo ad una gruccia e lasciarlo asciugare in questo modo, altrimenti lo adagiamo su una superficie piana.

Aceto e bicarbonato

L’aceto bianco e il bicarbonato di sodio insieme agiscono da ammorbidente naturale permettendo di riportare alle dimensioni originarie il nostro capo. Per mettere in pratica questo metodo, dobbiamo mettere il nostro capo in ammollo in acqua tiepida aggiungendo 10 grammi di bicarbonato per ogni litro d’acqua. Dopo averlo lasciato in ammollo per un’ora, possiamo unire anche 100 millilitri di aceto bianco per ogni litro d’acqua utilizzato. Dopo 10 minuti, risciacquiamo il nostro capo e lo facciamo asciugare avendo cura di allargarlo per bene.

Questi sono i tre semplici rimedi per recuperare un comune errore di lavaggio in lavatrice usando cose che costano poco.

Approfondimento

Come dividere i capi in lavatrice per evitare brutte sorprese