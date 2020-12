Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il cenone di Natale si avvicina e con lui gli immancabili gamberoni sulle tavole degli italiani. È però necessario fare attenzione alla scelta di questo ingrediente. Non tutti quanti i crostacei che compriamo al supermercato sono, infatti, freschi, anche quando l’etichetta dice il contrario. Analizziamo, allora, assieme, tre semplici mosse per riconoscere dei gamberoni freschi al supermercato.

Scegliere gli ingredienti giusti

Per molti, il pranzo o il cenone di Natale non possono essere gli stessi senza avere il pesce in tavola. Tra tutti quanti questi alimenti marini spiccano per bontà i crostacei, veri principi della tavola.

Ma scegliere questi ingredienti senza farsi abbindolare da finte indicazioni di provenienza e prezzi esagerati non è facile. Purtroppo, alcuni supermercati o liberi pescivendoli possono lasciarsi prendere dalla voglia di fare soldi facili e spacciare un pesce estero per uno nostrano.

Per un Natale d’eccezione è quindi importante prestare attenzione agli ingredienti che si comprano seguendo dei semplici consigli.

Attenzione al costo

Il primo fattore a cui fare attenzione è il prezzo. Infatti, la maggior parte dei gamberoni che arrivano sulle nostre tavole sono di provenienza oceanica, non mediterranea. È meglio, pertanto, non fidarsi di sconti eccezionali oppure di prezzi stracciati. Il prezzo medio giusto si aggira tra i 40 e i 50 euro al kg. Prezzi inferiori potrebbero indicare che i crostacei sono stati scongelati e venduti per freschi. Oppure che si è particolarmente fortunati.

Occhio a questi particolari

Ma come distinguere a colpo d’occhio dei crostacei freschi da quelli surgelati? Il primo passo è quello di osservare attentamente la testa. Sia gli occhi spenti che la mancanza di parte della testa non è sono un buon segno.

In fase di congelamento, infatti, alcune parti della testa di questi crostacei vengono rimosse. Allo stesso tempo gli occhi sono uno degli elementi che nei crostacei tendono a rovinarsi più in fretta.

Occhi grandi e “vivi” sono, invece, un segnale che gli ingredienti che si sta acquistando sono freschi. Detto questo, abbiamo spiegato tre semplici mosse per riconoscere dei gamberoni freschi al supermercato.