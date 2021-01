Ospiti a cena che si presentano all’ultimo, senza lasciare il tempo di riempire la dispensa? Abbiamo una soluzione per uscire d’impiccio con stile, proponendo una pietanza veloce e semplice, ma d’impatto.

Ecco qui tre semplici ingredienti per salvare la cena con una pasta gustosissima pronta in 10 minuti. Di quali stiamo parlando? Del salmone in scatola, dello yogurt e ovviamente della pasta. Ecco come preparare un delizioso primo piatto che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

La brevissima lista di ingredienti per circa due persone:

a) 300 grammi di salmone sott’olio;

b) 200 grammi di pasta, preferibilmente farfalle;

c) pepe rosa (facoltativo);

d) yogurt greco, quanto basta;

e) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Salvare la cena con una pasta gustosissima pronta in 10 minuti

Prendere due scatolette di salmone sott’olio, aprirle e sgocciolarle con cura in modo da rimuovere il liquido in eccesso.

Aprire un vasetto di yogurt greco, facendo attenzione che non contenga zuccheri aggiunti. Prendere un paio di cucchiaiate e amalgamarlo al pesce fino a renderlo un paté cremosissimo. Se il composto risultasse ancora un po’ asciutto, basterà aggiungere altro yogurt.

Mescolare bene con l’aiuto di una forchetta oppure frullando il tutto all’interno di un mixer. Mettere una pentola d’acqua sul fuoco, tenendo la fiamma alta.

Attendere il bollore, aggiungere il sale e buttare il formato di pasta che si preferisce. Attendere il tempo di cottura e scolarla. Inserirla dentro la crema appena ottenuta.

Servire con cura in due piatti e, se si desidera, guarnire con del pepe rosa. Si può aggiungere anche un goccio di olio.

Oggi abbiamo spiegato come preparare tre semplici ingredienti per salvare la cena con una pasta gustosissima pronta in 10 minuti. In questo articolo spieghiamo come portare in tavola un’alternativa altrettanto sana e gustosa: una versione velocissima della pasta e fagioli.