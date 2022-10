Purtroppo non sono soltanto gli umani a poter cadere vittima della depressione, un disturbo spesso invalidante e che si può ripresentare in maniera cronica. Anche gli animali possono soffrirne. In particolare, sono i cani a dimostrare più spesso i sintomi della depressione, a volte uniti a quelli dell’ansia. Ma i cani non sono gli unici. Anche i nostri amici felini, seppur più raramente, possono cadere vittima di depressione. Ma come fare a leggere i sintomi della depressione felina? Esistono alcuni comportamenti a cui dovremmo fare attenzione per saper leggere l’umore del nostro compagno peloso.

Inappetenza e letargia eccessiva

I gatti, si sa, sono dei dormiglioni, e possono passare la maggior parte del tempo a dormire. Inoltre, molti gatti hanno gusti alimentari piuttosto difficili, e le loro papille gustative possono essere un po’ schizzinose. Per questo, molti proprietari se ne accorgono troppo tardi quando il gatto mostra sintomi tipici della depressione come l’inappetenza o la letargia eccessiva. Ma noi dovremmo fare attenzione a notare qualsiasi comportamento anomalo o curioso. Se il gatto prima era molto attivo e sempre curioso, e ora non fa altro che dormire e non vuole più giocare, questo potrebbe essere un cattivo segno. Se prima si gettava sui suoi bocconcini preferiti, e ora non li degna di uno sguardo, cerchiamo di capire se il problema potrebbe essere un disturbo dell’umore.

Tre segnali che ci fanno capire che il nostro gatto è depresso

Un altro segnale che potrebbe indicare la depressione nel gatto è la così detta “anedonia”, che letteralmente significa “mancanza di piacere”. È un sintomo tipico della depressione anche tra gli esseri umani, e indica l’incapacità di trarre piacere anche da attività che prima l’individuo amava fare. Per esempio, se il gatto prima aveva un giocattolo preferito a cui non sapeva resistere, e ora sembra indifferente, questo potrebbe essere un sintomo di anedonia, così come la mancanza delle fusa, o l’indifferenza verso le coccole.

Anedonia e apatia sono altri sintomi a cui fare attenzione

Un altro dei tre segnali che ci fanno capire che il gatto potrebbe soffrire di depressione è l’apatia. Se il gatto sembra sempre distratto e nulla attira la sua attenzione, questo potrebbe essere una manifestazione di apatia e indifferenza nei confronti del Mondo esterno, uno dei sintomi tipici della depressione. Per questo è importante imparare a leggere il linguaggio del corpo del nostro gatto e correre ai ripari. Se siamo preoccupati, non esistiamo a rivolgerci a un veterinario.

