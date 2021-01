Un tempo si diceva che le vacanze fossero anche il momento migliore per dedicarsi alle pulizie di casa. Le vacanze sono appena terminate e molti di noi, a causa della pandemia, sono ancora a casa dal lavoro. Potremmo quindi prendere in considerazione l’idea di mettere mano a zone della casa, solitamente meno curate. Il che equivale a dire trovarsi a combattere con un nemico immortale e nocivo: la polvere. Per questo, i nostri Esperti propongono tre rimedi naturali per eliminare facilmente la polvere, senza riempirci i polmoni di prodotti chimici.

Un secchio di acqua calda

Tra i tre rimedi naturali per eliminare facilmente la polvere, trova subito spazio quello più pratico ed economico: l’acqua calda. Prendiamo un secchio o una bacinella e un panno in microfibra. Immergiamolo e poi strizziamolo per bene. Questo semplicissimo sistema riuscirà a catturare la polvere senza spostarla. Cosa, che invece può accadere, utilizzando altri metodi. Ed è il motivo per il quale ci ritroviamo poi a starnutire fino a fine giornata. L’acqua calda è perfetta per qualsiasi tipo di superficie e non rovinerà nulla del materiale che andremo a pulire.

Occhio ai termosifoni

Faranno anche un bel “calduccio” in tutta la casa, donandoci tepore, ma i termosifoni sono un incredibile deposito di polvere e acari. Qui, infatti si annida buona parte della polvere che si deposita in tutta la casa. Non solo adesso che sono accesi, ma anche e soprattutto durante il resto dell’anno, quando sono spenti. Per detergerli ed eliminare una notevole quantità di polvere, basterà ricorrere all’acqua calda, come abbiamo scritto sopra. Oppure anche all’acqua e bicarbonato. Un mix naturale, sempre valido, sempre ecologico e sempre economico. Consigliamo, anche in questo caso, di effettuare la pulizia con un panno di microfibra inumidito a sufficienza. Eviteremo che la polvere si alzi e si depositi altrove.

Acqua e aceto

Se finora abbiamo visto due ottimi sistemi per rimuovere la polvere, il terzo, ci aiuterà anche a prevenirla. Parliamo semplicemente di acqua e aceto, usati in parti uguali, che andranno a eliminare la polvere, a prevenirla e a disinfettare totalmente le superfici passate. In materia di pulizia della casa, consigliamo la lettura di approfondimento di un sistema incredibilmente fantasioso, ma pratico per pulire le mattonelle.

