La stagione estiva ci mette a rischio da tutta una serie di punture di insetto. Con il caldo, infatti, si tende a tenere le finestre aperte e questo attira in casa insetti come le zanzare. Anche all’aperto il rischio è abbastanza elevato, ritrovarsi pieni di morsi è un attimo. La natura ci mette a disposizione alcuni rimedi naturali che possono aiutarci a risolvere questo fastidioso problema. Questi rimedi permetteranno di godere della giornata senza timore, e di dormire sogni sereni la notte. Come? Per mezzo di questi tre rimedi naturali contro le punture di insetto, che grazie ad un’unica e straordinaria pianta ci aiutano a proteggere noi stessi e la nostra famiglia.

Una pianta che aiuta sia a prevenire che a curare

Esistono tre rimedi naturali contro le punture di insetto, che ci aiutano a proteggere noi stessi e la nostra famiglia. Tutti e tre sono resi possibili da un’unica e bellissima pianta, la lavanda! Questa pianta profumata è un repellente naturale per gli insetti come le zanzare. Sono infastiditi dal suo odore e se ne tengono a debita distanza. Piantare della lavanda nelle fioriere di balconi e davanzali di casa, fungerà da barriera repellente naturale per questi insetti. Inoltra donerà un tocco di colore e di profumo agli esterni.

L’essenza di lavanda ci protegge e ci cura

Se piantare fiori di lavanda su balconi e davanzali, tiene a distanza insetti come le zanzare dalle nostre case, utilizzare l’essenza di lavanda le tiene a distanza dalla nostra persona. Il principio è esattamente lo stesso. L’essenza di lavanda è un repellente naturale contro le punture di insetto e utilizzarla è un ottimo modo per proteggersi. Questo prodotto, inoltre, è anche in grado di curare le punture dopo che si è già stati morsi. L’essenza di lavanda, infatti, ha un potere lenitivo e calmante. Utilizzarlo sulle punture di insetto donerà sollievo e aiuterà a sfiammare la zona interessata. Con questi tre rimedi naturali contro le punture di insetto, che grazie ad un’unica e straordinaria pianta ci aiutano a proteggere noi stessi e la nostra famiglia, avremo un rimedio per ogni fase e si potranno dormire sogni tranquilli.

