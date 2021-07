Alle volte capita che per distrazione o per un movimento accidentale ci facciamo male. In alcuni casi prendiamo delle storte, in altre può anche succedere di rompersi un arto, nei casi meno gravi ci facciamo delle contusioni.

Le contusioni, più conosciute con il termine livido, non sono altro che dei traumi dovuti a delle cadute accidentali o delle botte. Queste, nella maggior parte dei casi fanno male e cambiano il colore della pelle rendendola più sul nero-violaceo. In genere questa può sparire nel giro di poche settimane ma se vogliamo accelerare il processo di guarigione consideriamo tre rimedi naturali ed economici.

Tre rimedi naturali che possiamo trovare in cucina per curare una dolorosa contusione

Le contusioni oltre ad essere dolorose sono anche antiestetiche perché rendono la nostra pelle più gonfia e di un colore diverso dal normale. Oltre all’applicazione regolare del ghiaccio, che dev’essere avvolto in un panno così da evitare di ustionare la pelle, possiamo scegliere altri rimedi naturali. Questi risultano efficaci e poiché naturali sono adatti a tutti i tipi di pelle.

Curare la contusione con la banana

Il primo rimedio che consigliamo in caso di contusione, ma anche in caso di piccoli tagli, è la banana. Questo frutto, molto versatile e utilizzato anche per la creazione di maschere per il viso e capelli, è adatto anche in questo caso. La banana ricca di potassio favorisce la guarigione del livido nel giro di qualche giorno. Basterà applicare sulla zona interessata la buccia o la polpa per velocizzare la guarigione dalla botta presa.

Il prezzemolo

Anche il prezzemolo, che sta bene su tutto, si rivela un ottimo rimedio naturale per curare una dolorosa contusione. Basterà tritare qualche foglia di prezzemolo e applicare il composto sulla zona interessata. Un rimedio della nonna suggerisce di cuocere le foglie di prezzemolo con del vino rosso. Una volta pronto e raffreddato applichiamo l’infuso con un batuffolo o dischetto di cotone.

Gli impacchi con la patata

Quasi sempre in casa abbiamo delle patate a disposizione, anche queste sono indicate nella cura di fastidiose contusioni. Basterà mettere sulla zona interessata una o più fette di patate crude così da ridurre il gonfiore. Le patate sono consigliate anche in caso di scottature dopo l’esposizione solare.

Abbiamo visto quali sono i tre rimedi naturali che possiamo trovare in cucina per curare una dolorosa contusione .